Paris 2024 : la France fait-elle appel à des renforts de police du Qatar pour assurer la sécurité des JO ?

Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos montrent un convoi de véhicules militaires estampillés "State of Qatar" circulant dans les rues de la capitale. Des images choquantes estiment certains responsables politiques.

À dix jours de l'ouverture des Jeux olympiques de Paris, le dispositif de sécurité qui sera déployé dans la capitale pour l'évènement est au cœur d'une polémique sur les réseaux sociaux. En cause : l'envoi de renforts par le Qatar. Plusieurs vidéos postées sur X ou TikTok, très commentées, montre un convoi de véhicules militaires flanqués de l'inscription "State of Qatar". Gyrophares et sirènes hurlantes, ils sont escortés à travers les rues de Paris par des voitures de la police nationale française.

Malgré sa proximité avec les Frères musulmans et le #Hamas, le Qatar défilant dans Paris, épaule nos forces de l'ordre pour les #JO. Bientôt la Chine ou encore la Russie ? pic.twitter.com/51rfBAU0FZ — Valérie Boyer (@valerieboyer13) July 12, 2024

Certains responsables politiques de droite ont partagé ces images en faisant part de leur désaprobation. "Quelle honte ! La police du Qatar qui vient faire la loi en France pour les JO 2024 Quelle humiliation pour la France !", déclare Florian Philippot, le président du parti Les Patriotes, sur son compte X. "Malgré sa proximité avec les Frères musulmans et le Hamas, le Qatar défilant dans Paris, épaule nos forces de l'ordre pour les JO. Bientôt la Chine ou encore la Russie ?", interroge de son côté la sénatrice LR Valérie Boyer.

La France a-t-elle vraiment fait appel à des renforts de police de l'émirat ?

Un renfort de 105 policiers qatariens

Le ministère de l'Intérieur confirme qu'un effectif de 43 policiers qatarien est arrivé à Paris jeudi 11 juillet. Et que 62 autres agents qatariens sont attendus pendant les Jeux. Un contingent de 105 policiers composé d'une équipe cynotechnique, des agents accompagnés de chiens renifleurs chargés de repérer de possibles explosifs. Mais aussi de policiers qui patrouilleront à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.

Un partenariat avec 43 pays

Le Qatar n'est pas le seul pays sollicité par la France. Paris a un partenariat avec 43 nations, dont 31 États européens, orchestré par la direction de la coopération internationale de sécurité (DCIS). Le ministère de l'Intérieur précise qu'elles ont été sollicitées pour leur expertise et leur compétence technique. Pour le moment, seule la Pologne, a confirmé publiquement cette collaboration.

Au total, ce sont 1 800 agents de sécurité venus de l'étranger qui seront mobilisés durant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Des experts dans la lutte anti-drones, des démineurs ou encore des cavaliers. La plupart seront déployés dans les gares, aéroports et autour des 39 sites olympiques et de rencontres sportives. "En participant à la sécurisation de ces zones d’affluence, ils assureront également une présence rassurante pour leurs compatriotes venus assister aux compétitions", affirme le ministère de l'Intérieur à franceinfo.

Des agents sans pouvoir d'arrestation

Ces policiers étrangers n'auront toutefois pas les mêmes pouvoirs que les agents français. N'ayant pas de prérogatives judiciaires, ils ne pourront pas mener de contrôle d'identité ou d'arrestation. Ils patrouilleront d'ailleurs systématiquement en binôme avec des forces de sécurité française.

La coopération en matière de sécurité est très courante lors de grands évènements sportifs. En 2022, lors de la Coupe du monde de foot au Qatar, la France avait par exemple envoyé environ 200 gendarmes et policiers.