Le vrai du faux. Non, Ferrero n'a pas rappelé les pots de Nutella en promotion pour contamination aux salmonelles

Non 625 000 pots de Nutella contaminés par du lait Lactalis n’ont pas été rappelés par Ferrero (RADIO FRANCE / CAPTURE D'ECRAN)

Vous avez sûrement entendu parler ces derniers jours de scènes de bousculades dans plusieurs magasins Intermarché en France. Visiblement tout le monde avait très envie d’un gros pot de Nutella au même moment. Il faut dire que c’était tentant : 70% de réduction sur la pâte à tartiner.

On s'est alors beaucoup interrogé sur ce phénomène. De quoi cet épisode est-il le nom, qu’est-ce-que ça révèle de la société d’aujourd’hui, sommes-nous tombés très bas ? De véritables scènes de ruées et de bousculades autour des pots de Nutella en promotion ont été filmées et mises en ligne par les Internautes.

Au même moment, des centaines de personnes se sont aussi ruées sur une fausse information. "Alors qu’une promotion crée des émeutes dans les magasins, Ferrero rappelle 625 000 pots de Nutella contaminés au lait de Lactaclis. Ceux d’entre-vous qui ont réussi à bénéficier de la promotion Nutella vont devoir tout rendre", peut-on lire dans un article largement partagé sur Facebook ces derniers jours. Cet article a fait réagir et ricaner des Internautes. "Ah bah, ils ont l’air malin ceux qui ont acheté 50 pots de Nutella d’un coup", lit-on sur les réseaux sociaux.

Il y a aussi les petits malins qui disent que cette grosse promotion paraissait bizarre juste après le scandale du lait contaminé aux salmonelles : "Ils auraient dû se méfier avant de se battre pour du Nutella. Bien fait pour eux."

C'est faux. Cet article raconte n’importe quoi. Ferrero, le fabricant du Nutella a aussi dû démentir officiellement sur ses comptes officiels Facebook et Twitter cette rumeur. Pour se rendre compte qu’il s’agit d’une fausse info, il faut 10 secondes montre en main. L’article en question a été publié sur un site qui s’appelle secretnews.fr. Quand on descend tout en bas de la page d’accueil, voilà ce qu’on lit : "Toutes les informations présentes sur ce site sont satiriques et/ou parodiques". D’ailleurs, il n’y a qu’à voir les autres articles publiés sur ce site pour se rendre compte qu’il y a un truc qui cloche. On nous annonce ainsi l’ouverture prochaine de salles de shoot au Nutella dans les supermarchés, ou encore que des boules de pétanque préhistoriques ont été découvertes dans la grotte de Lascaux.

En résumé. Malgré la nature du site qui publie cette information, ça n’a donc pas empêché des dizaines de milliers de personnes de tomber dans le panneau. De quoi, peut être, là aussi, s’interroger sur le phénomène et ce qu'il révèle de notre société.