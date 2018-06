Le vrai du faux. Non, l'âge de retraite des fonctionnaires européens n'est pas fixé à 50 ans

Les 40 000 titulaires permanents de la fonction publique européenne ne partent pas à la retraite avec 9 000 euros. (RADIO FRANCE)

Alors que les élections européennes se déroulent dans moins d'un an, on entend beaucoup de choses fausses sur l'Europe et Bruxelles. Une publication partagée près de 25 000 fois sur Facebook en moins de trois semaines en est (une nouvelle fois) la preuve :

"L'incroyable décision. La retraite à 50 ans avec 9 000 euros par mois pour les fonctionnaires de l'UE approuvée, et ce n'est pas tout... Non seulement leurs pensions crèvent les plafonds mais il leur suffit de 15 années et demie pour valider une carrière complète alors que pour nous il faut 40 ans !" Le tout accompagné de ce commentaire : "Dans un an...les Européennes ! Faudra s'en souvenir"

L'âge de la retraite pour les fonctionnaires européens est-il fixé à 50 ans comme le dit ce message publié sur Facebook ?

C'est faux. Aujourd'hui, l'âge normal de départ est de 66 ans. Ceci dit, le fonctionnaire en question peut demander à partir plus tôt à la retraite, à condition d'avoir atteint l'âge de 58 ans. Dans ce cas, une décote est opérée sur le montant de sa pension. Il peut également demander, à l'inverse, de rester en poste jusqu'à 70 ans. Dans tous les cas, un fonctionnaire européen ne part pas à la retraite à 50 ans contrairement à ce qui est colporté sur Facebook.

Ces limites d'âge de départ à la retraite peuvent par ailleurs évoluer tous les 5 ans en fonction de l'évolution de la législation dans les pays membres de l'Union mais aussi de l'espérance de vie des fonctionnaires.

On nous dit aussi qu'ils touchent 9 000 euros de retraite par mois.

Là encore, c'est faux. Les 40 000 titulaires permanents de la fonction publique européenne ne partent pas à la retraite avec 9 000 euros. D'après un rapport du Sénat publié en 2013, les fonctionnaires européens touchent en moyenne 6 000 euros de pension. Aussi, le montant de la retraite est très variable d'un fonctionnaire européen à l'autre, dans la mesure où il est calculé en fonction du dernier salaire et du nombre d'années passées dans les institutions.

En résumé, les fonctionnaires européens ne partent pas à la retraite à 50 ans. Ils ne perçoivent pas non plus 9 000 euros par mois et la validation de la retraite à taux plein varie selon le temps passé dans les institutions. Cela fait beaucoup pour une simple publication Facebook de quelques lignes...