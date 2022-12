Le Vrai du faux : les énergies renouvelables coûtent-elles trop cher à l'Etat ? Les éoliennes sont-elles très bruyantes ? Tuent-elles les oiseaux ?

En cette période de fêtes de fin d'année, la Cellule Vrai du faux de franceinfo fait le point sur quelques sujets clivants qui peuvent animer les repas de famille. Arrêtons-nous sur les énergies renouvelables.

Les énergies renouvelables coûtent trop cher à l'Etat : c'est désormais faux

Si on vous dit que les énergies renouvelables coûtent trop cher, vous pouvez répondre que les énergies renouvelables rapportent désormais beaucoup d'argent aux caisses de l'Etat. 30,9 milliards d'euros de recettes sont censées rentrer dans le budget de l'Etat de la part des producteurs d'énergies renouvelables pour cette année et l'année 2023, notamment grâce à l’éolien. C'est la dernière évaluation de la Commission de régulation de l'énergie.

Pour comprendre pourquoi, il faut revenir quelques années en arrière, lorsque l'Etat a décidé de soutenir financièrement les énergies renouvelables. A l'époque, l'Etat avait garanti aux producteurs de ces énergies un certain niveau de prix d'achat de l'électricité pour les inciter à investir. Si le prix du marché était inférieur, alors l'Etat versait une compensation aux producteurs, mais avec l'explosion des prix depuis environ un an, les prix du marché dépassent désormais largement le prix fixé à l'époque par l'Etat. C’est donc cette différence que les producteurs d'énergie renouvelable sont appelés désormais à reverser, cet argent contribuant, entre autres, à financer les boucliers tarifaires sur l'énergie.

Les éoliennes très bruyantes ? Plutôt faux

Si on vous dit que les éoliennes sont très bruyantes, vous pouvez répondre que c'est plutôt faux. Les éoliennes, c'est sûr, émettent un bruit de fond, mais ce bruit, nous dit l'Ademe, est en général inférieur à 35 décibels quand la mesure est effectuée à 500 mètre de l'installation, soit la distance minimale entre une éolienne et une habitation. Trente-cinq décibels, c’est moins qu’une conversation à voix basse.

Les éoliennes tuent les oiseaux ? Difficile à évaluer

Si on vous dit que les éoliennes tuent de nombreux oiseaux, vous pouvez répondre que ce n'est pas si simple et que c'est assez difficile à évaluer. Il y a bien des oiseaux qui volent trop près des éoliennes et s'assomment sur les pales. Selon une étude menée par la Ligue de protection des oiseaux en 2017, une éolienne peut être considérée comme étant responsable de la mort de sept oiseaux par an en moyenne, mais c'est en fait très variable selon les parcs et il est compliqué d'avoir une vue d'ensemble précise, faute de remontées ou parce que les oiseaux morts au pied des éoliennes sont parfois éliminés par des prédateurs avant d'être repérés.



Quoi qu'il en soit, avant d’implanter un parc éolien, des études sont réalisées pour identifier les espèces d’oiseaux et de chauves-souris présentes et en tenir compte. Installer par exemple les éoliennes hors des couloirs de migration. Des systèmes se développent par ailleurs ou sont en projet pour dissuader les oiseaux de s'approcher des éoliennes.