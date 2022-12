La vrai du faux. L'agriculture a-t-elle réduit de 8% ses émissions de gaz à effet de serre en 15 ans, comme l'affirme la présidente de la FNSEA ?

Le vrai du faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h15, 7h34, 9h36 et 11h36

Invitée sur franceinfo, Christiane Lambert assure que le secteur de l'agriculture a déjà engagé de gros efforts en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons vérifié les chiffres.

"Savez vous qu'on a réduit de 8% les émissions de gaz à effet de serre en 15 ans ?", a lancé la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, interrogée mardi 20 décembre sur franceinfo, au sujet des critiques des écologistes.

Ecologie ➡️ "Ceux qui vont se coller sur la route, jettent de la soupe sur les tableaux... Qu’est-ce que c’est que cette radicalité ?”, critique Christiane Lambert. “Les écologistes devraient regarder tout ce qui est en train de changer. Notre gros chantier, c’est le carbone.” pic.twitter.com/VOCrKtnBWR — franceinfo (@franceinfo) December 20, 2022

Le Citepa, organisme chargé de réaliser l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre, confirme le chiffre avancé par Christiane Lambert. Les émissions de gaz à effet de serre ont effectivement baissé de 8% entre 2005 et 2020. Toutefois, dans le détail, on observe que cette baisse est en réalité assez récente puisqu'elle a plutôt démarré au milieu des années 2010 et s'est accélérée vers 2018, ce que confirme également le dernier rapport du Haut Conseil pour le Climat.

D'après l'instance, cette baisse est notamment dûe à la diminution de la taille des cheptels d'animaux et à la baisse des épandages d'engrais azotés. Car ce qui pose le plus problème dans l'agriculture, ce sont les émissions de méthane et de protoxyde d'azote. Le premier est principalement dû à la digestion des aliments par les bovins, quand le second tient à l'utilisation d'engrais qui libèrent ce gaz bien plus puissant encore que le Co2.

L'agriculture, 2e secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre

Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'agriculture en France représente 19% des émissions totales de gaz à effet de serre, ce qui en fait le deuxième secteur le plus émetteur, derrière les transports, mais devant l'industrie. La France figure même parmi les pays les plus émetteurs en matière d'agriculture.

Si l'on suit le rythme actuel, toujours d'après le Haut Conseil pour le climat et le Citepa, l'agriculture française est plutôt sur une bonne trajectoire pour respecter les objectifs français d'ici 30 ans fixés dans la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC2), à savoir diviser quasiment par deux les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur entre 2015 et 2050. Sauf que la baisse actuelle doit encore être confirmée. D'après le Citepa, il faut attendre encore quelques années pour savoir si cette baisse est vraiment pérenne. Quoiqu'il en soit, notre rythme actuel risque tout de même d'être insuffisant par rapport aux ambitions européennes. L'objectif fixé à l'échelle de l'UE imposerait à la France d'aller deux fois plus vite, prévient le Haut Conseil pour le Climat.