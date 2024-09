L'immigration, légale et illégale, franchit-elle "des records" en France ?

Le vrai ou faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 5h55 et 7h34.

Au lendemain de la mort de 12 migrants dans la Manche en tentant une traversée vers le Royaume-Uni, Eric Ciotti a appelé, une nouvelle fois, à un plus grand contrôle de l'immigration. "Que ce soit les clandestins ou des étrangers en situation légale, on franchit des records", a déclaré le député des Alpes-Maritimes mercredi 4 septembre sur France 2. Ce n'est pas la première fois que celui qui avait passé un accord avec le parti Reconquête ! d'Eric Zemmour pour les législatives de juillet 2024 dénonce les arrivées massives sur le territoire français.

Une hausse due à la guerre en Ukraine

Son constat est factuellement vrai. En 2022, plus de 330 000 migrants sont arrivés en France, selon le recensement de l'Insee, qui compte indistinctement les personnes qui sont en situation régulière et celles qui sont en situation irrégulière. C'est nettement plus que les années précédentes : 246 000 en 2021, 218 000 en 2020 et environ 270 000 en 2018 et 2019 contre environ 200 000 au milieu des années 2000.

Mais ce qui est moins connu, c'est que cette forte hausse de 2022 est principalement due à la guerre en Ukraine. "La hausse est particulièrement marquée pour les personnes originaires d’autres pays européens que ceux de l’Union européenne, notamment d’Ukraine ou de Russie", explique l'Insee dans un rapport paru en avril 2024. Les immigrations en provenance de ces pays ont été multipliées par 200% en un an, pour atteindre 72 000 personnes.

Dans le même temps, les arrivées en provenance du Maghreb et d'Afrique subsaharienne n'ont augmenté que de 13%, celle venant du Moyen-Orient et de Turquie ont augmenté de 16%. Au total, 134 000 étrangers européens sont arrivés en France en 2022, contre 114 000 Africains, 52 000 personnes en provenance d'Asie et 30 000 venant d'Amérique et d'Océanie.

Mais regarder uniquement les entrées sur le territoire n'est pas très pertinent parce que, s'il y a des migrants qui arrivent, il y en a aussi qui repartent. Un tiers d'entre eux, par exemple, sont des étudiants qui venaient en France juste pour faire leurs études et qui sont retournés dans leur pays ensuite.

Soldes migratoires records

Mieux vaut donc se référer au solde migratoire des immigrés – à ne pas confondre avec le solde migratoire général, qui comprend aussi les déplacements des Français. C'est la différence entre le nombre d'immigrés qui viennent sur le territoire et ceux qui s'en vont. Cela permet donc de savoir combien il y a vraiment eu d'immigrés en plus dans une année en France.

Le dernier solde migratoire disponible est celui de 2020, en pleine pandémie de Covid-19, donc il n'est pas très représentatif. Il était de 160 000. Une année légèrement en baisse par rapport aux précédentes puisque le solde migratoire des immigrés avait atteint 222 000 en 2016 et 2018, porté par l'augmentation du nombre de mineurs arrivant en France en pleine crise migratoire.

Là aussi, ces chiffres étaient des records. Selon les archives de l'Insee, le solde migratoire des immigrés se situait autour des 65 000 entre 1975 et 1999, puis autour de 145 000 en moyenne entre 1999 et 2010, et 168 000 en moyenne de 2010 à 2015. Si on recherche sur internet, on peut trouver des traces d'un solde migratoire beaucoup plus élevé en 1962, comme le rapporte le Centre d'observation de la société, mais il s'agissait là du solde migratoire en général et il était poussé par les très nombreux rapatriements de Français d'Algérie.

Parmi les pays européens qui accueillent le moins de migrants

L'Insee note par ailleurs que le solde migratoire général, des immigrés et des non-immigrés, est la principale raison du dynamisme de la démographie française. "Il contribuerait ainsi pour près des trois quarts à la hausse de la population", explique l'institut de statistiques, alors que le solde naturel qui calcule la différence entre le nombre de naissances et de décès dans une année, lui, diminue depuis des années.

Une fois tout cela constaté, il faut tout de même rappeler que la France accueille assez peu de migrants si on rapporte leur nombre à la population française. Selon Eurostat, la France a accueilli six migrants pour 1 000 habitants en 2022. Elle fait partie des trois pays qui accueillent le moins dans l'Union européenne, juste devant la Bulgarie et la Slovaquie.