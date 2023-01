Le vrai du faux. L'arrestation de Greta Thunberg en Allemagne était-elle une mise en scène ?

Est-ce que cette interpellation de Greta Thunberg était simulée ? C'est que disent de très nombreux messages sur les réseaux sociaux qui avance une pseudo-preuve. Il s'agit d'une vidéo, devenue virale depuis quelques jours, où l'on voit la militante suédoise entourée de policiers qui la retiennent. Cela se passe juste après la manifestation, mardi 17 janvier, contre l'extension d'une mine de charbon à Lützerath, en Allemagne. Et alors qu'elle va être interpellé, Greta Thunberg se met à sourire. On voit ensuite des photographes qui immortalisent le moment, les policiers, eux, restent immobiles. Ce qui fait dire à certains internautes que cette arrestation est fausse.

Greta Thunberg a bien été interpellée. L a police allemande l'a confirmé, tout comme la militante suédoise ainsi que les autres militants écologistes qui étaient avec elle. Ils étaient une cinquantaine, tous arrêtés, alors que ce groupe se dirigeait vers la mine, interdite d'accès.

Yesterday I was part of a group that peacefully protested the expansion of a coal mine in Germany. We were kettled by police and then detained but were let go later that evening.



Climate protection is not a crime.#LuetziBleibt #LuetziLebt #KeepItInTheGround #ClimateJustice