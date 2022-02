Guerre en Ukraine : images détournées, nombreux tweets... La désinformation est massive depuis le déclenchement de l'opération russe

Du lundi au vendredi à 6h11, 7h34, 9h35, 11h36 et 22h32

Le vrai du faux

C'est devenu une arme de guerre : la désinformation est très présente autour de la guerre en Ukraine. Depuis le début de l'offensive russe, il y a une avalanche de vidéos et de photos sur les réseaux sociaux. Avions de combat, bombardements, bâtiments détruits... Certaines images choquent et génèrent un partage massif, sauf qu'elles ne sont pas toutes vraies.

Des images détournées

Comme exemple de désinformation, on peut citer cette vidéo filmée depuis un appartement en pleine nuit. Le message qui l'accompagne nous dit qu'on est en Ukraine et que les bombardements viennent de commencer. En réalité, il s'agit d'un très gros orage. On retrouve une première publication de cette vidéo fin janvier, c'est à dire avant l'invasion russe.

C'est loin d'être le seul exemple : des vidéos montrent des centaines de parachutistes dans le ciel, il s'agissait en fait d'un exercice qui date d'il y a plusieurs années. Une autre vidéo est censée nous montrer un avion russe qui tente d’échapper à des tirs ukrainiens, sauf que ces images sont issues de jeux vidéo. Dernier exemple : une photo nous montre un homme qui hisse le drapeau russe sur un bâtiment ukrainien, cette image a été prise en 2014, elle n'a donc rien à voir avec les combats actuels.

Une désinformation record en Ukraine

Est-ce que la Russie est derrière cette désinformation ? Pas seulement. En temps de guerre, on trouve aussi des messages ukrainiens qui insistent et exagèrent sur les pertes russes, mais c'est vrai que la Russie est à l'origine de campagne de désinformation "soutenue et coordonnée par l'État", d'après ce que dit l'Union européenne.

La plateforme en ligne Mythos Lab, spécialisée dans la lutte contre les intox, a même mesuré récemment le volume de tweets russes liés à la désinformation en Ukraine. Le nombre de messages a explosé ces derniers mois, en hausse de plus de 3 000% par rapport à septembre dernier. C'est un record.

Graphique qui montre l'intensification récente des tweets pro-russe de désinformation en Ukraine. (MYTHOS LAB)

Face à cette désinformation, utilisée aujourd'hui comme une arme de guerre, l'État ukrainien a tenté d'y répondre en lançant son centre de lutte. Ils ont pu par exemple identifier récemment une opération de désinformation russe sur la vaccination contre le Covid-19, sans compter les nombreuses intox liés au conflit ukrainien en général.