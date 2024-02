Est-ce qu'il y a 27 millions de consultations non honorées chaque année en France ?

Le vrai ou faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h21, 7h34 et 10h21

La ministre de la Santé et du Travail, Catherine Vautrin, affirme que chaque année en France, "6 à 10% des consultations ne sont pas honorées" et cela représente "27 millions de consultations". Sauf qu'il n'existe aucune étude chiffrée exhaustive sur le sujet.

Voilà plus d'un an qu'on entend parler d'une "taxe lapin" visant les patients qui, sans prévenir, ne se rendent pas à leur rendez-vous chez le médecin, leur posant ainsi "un lapin". Lors de son discours de politique générale, le Premier ministre, Gabriel Attal, en a reparlé, affirmant que le gouvernement souhaite mettre en place cette taxe.

Invitée de RTL, dimanche 18 février, la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, confirme qu'elle travaille sur la mise en place de cette "taxe lapin" face au constat et aux chiffres, car selon elle "il y a 6 à 10% des consultations qui ne sont pas honorées et c'est 27 millions qui ne sont pas honorés" au global. Même si ce chiffre existe, il ne repose pas sur une étude officielle avec des résultats robustes et exhaustifs.

"27 millions de consultations" de perdu ?

Ces chiffres, avancés par Catherine Vautrin, viennent d'une étude réalisée en 2022 par l'union régionale des professionnels de santé (URPS) d'Île-de-France. Cette étude repose sur un questionnaire envoyé par e-mail à 16 000 médecins libéraux de la région. 2 000 ont répondu aux questions. Ce qui en ressort, c'est que 95% d'entre eux enregistrent au moins un rendez-vous non honoré chaque jour et 43% estiment que cela représente 5% de ses consultations.

Ces résultats ont ensuite été multipliés par le nombre de médecins libéraux en France et par le nombre de jour travaillés, pour aboutir au final aux "27 millions de consultations qui ne sont pas honorés". L'URPS reconnaît qu'il n'y a pas "d'exactitude scientifique" concernant ces chiffres "extrapolés à l'échelle nationale".

Une autre étude centrée sur les médecins généralistes seulement

Une enquête de MG France a aussi été menée l'an dernier et ils viennent d'en publier les résultats. Elle a été menée spécifiquement sur les médecins généralistes. 1 000 ont été interrogés et ils enregistraient en moyenne 2,5 rendez-vous non honorés par semaine.

À partir de ces chiffres, MG France a aussi réalisé une extrapolation à l'ensemble des médecins généralistes sur un an. Au global, cela représente, selon leurs calculs, 6,5 millions de rendez-vous manqués sur les 251 millions annuels effectués par les généralistes.

Au final, on n'a pas d'étude officielle et exhaustive qui donne un chiffre robuste du nombre de rendez-vous non honorés par les patients, sans prévenir.

Les dentistes les plus touchés par ce phénomène sur la plateforme Doctolib

Le leader de la prise de rendez-vous médicaux en ligne, Doctolib, a réalisé une enquête sur ces rendez-vous non honorés à partir de la data de sa plateforme. Il en ressort que ce sont les dentistes qui subissent le plus de rendez-vous non honorés, cela représente 6,2% de leurs consultations. Viennent ensuite les spécialistes avec 4,5% de leurs consultations. Les médecins généralistes et pédiatres, sur Doctolib, ont 3,4% de leurs consultations non honorées.