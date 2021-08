"Monstrueux : l'Australie va vacciner de force 24 000 enfants dans un stade"... "Les parents n'ayant pas le droit d'entrer, le tout sans contrôle policier. Expérimentation de thérapie génique en cours".... Voilà le genre de commentaires que l'on peut lire en lien avec une vidéo massivement partagée depuis début août sur Twitter et Facebook. La Cellule Vrai du Faux a cherché a connaître le véritable contexte de cette vidéo.

La vidéo partagée est un extrait d'une conférence de presse sur la situation sanitaire donnée le 6 août dernier par les autorités sanitaires de Nouvelle-Galles du Sud. L'homme qui apparaît à l'écran dans l'extrait partagé est Brad Hazzard, le ministère de la Santé de la région australienne. Lors de son intervention, il propose un accès au centre de vaccination, au Qudos Bank Arena près de Sydney, à destination de 24 000 jeunes. Et plus précisément aux lycéens qui s'apprêtent à passer l'HSC en octobre prochain, l'équivalent du bac, et qui souhaiteraient éviter de tomber malade avant de passer leur examen.

AUSTRALIA- 24,000 children will be vaccinated in a stadium next week. No parents will be allowed access.



Er…#COVID19 #CovidVic #NoVaccinePassports pic.twitter.com/TMGUOB2xwz