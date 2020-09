Une file d'attente devant un laboratoire d'analyses médicales, le 29 août 2020. (CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP)

"On est à plus d'un million [de tests] maintenant par semaine, on teste plus en France qu'en Allemagne quand on rapporte au nombre d'habitants, qu'en Espagne, qu'en Italie", a affirmé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, interrogé jeudi 10 septembre, sur BFM. C'est vrai, la France est récemment passée devant l'Allemagne.

La France devant l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie

Rapporté au nombre d'habitants, Gabriel Attal a raison. En moyenne, chaque jour, en France, on compte 1,95 tests pour mille habitants, contre 1,91 en Espagne et 1,88 en Allemagne. Si cela se joue dans un mouchoir de poche entre ces trois voisins européens, l'Italie, elle, se situe bien loin derrière la France avec seulement un test pour mille habitants, selon les données répertoriées par le site ourworldindata.org.

Cela ne fait toutefois pas si longtemps que la France est passée devant l'Allemagne. Les Allemands ont effectué plus de tests que les Français durant quasiment tout le mois d'août, comme en témoignent à nouveau les données compilées par ourworldindata.

Le Danemark est champion

À la date arrêtée du 10 septembre, le Danemark apparaît comme le pays réalisant le plus grand nombre de tests par jour par rapport à sa population, avec plus de cinq tests pour mille habitants réalisés chaque jour (moyenne lissée sur 7 jours). Avec près de trois tests pour mille habitants, le Luxembourg arrive deuxième. Le Royaume-Uni effectue pour sa part plus de 2,5 tests quotidiens pour mille habitants en moyenne. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a même promis un "programme de dépistage massif" avec l'objectif de réaliser 500 000 tests tous les jours d'ici fin octobre.