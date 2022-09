Chine : une vidéo montre-t-elle que des dizaines d'immeubles neufs sont détruits en ce moment à travers tout le pays ?

Le vrai du faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h15, 7h34, 9h36 et 11h36

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours est censée illustrer la crise immobilière qui sévit actuellement en Chine. On y voit de nombreux immeubles à peine construits détruits à coups de dynamite. Les images sont vraies mais anciennes et n'illustrent pas du tout ce qu'il se passe actuellement dans le pays.

Des dizaines d'immeubles à peine sortis de terre qui s'écroulent, détruits à coups de dynamite. C'est ce que l'on peut voit sur une vidéo partagée massivement sur les réseaux sociaux en ce moment. Des internautes expliquent que cela se passe en Chine et illustre la crise immobilière qui frappe sévèrement le pays en ce moment. Ces images ont également été diffusées dans des sujets télé en France. Pourtant, il s'agit d'images anciennes.

Crise de l'immobilier en Chine, des dizaines d'immeubles non finalisés sont détruits. pic.twitter.com/glv9fmmCqy — Pat Peka (@Pekapat) September 3, 2022

Ces images sont bien réelles et ont bien été tournées en Chine. Mais il s'agit d'images anciennes, contrairement à ce que peuvent laisser penser certains messages sur les réseaux sociaux. Dans cette succession d'images on constate qu'au moins trois des quatres vidéos datent d'au moins un an. Certaines de ces images ont d'ailleurs été diffusées par la télévision chinoise le 28 août 2021. On les retrouve également le 16 septembre 2021, dans un journal télévisé diffusé sur franceinfo. Une autre vidéo semble même encore plus vieille puisqu'on la retrouve déjà sur internet en 2018.

Certains des immeubles que l'on aperçoit correspondent à un chantier lancé il y a une dizaine d'années et dont le promoteur a fait faillite en 2013, comme l'expliquent des articles parus l'an dernier et citant notamment l'agence d'Etat chinoise Xinhua News. La crise immobilière en Chine, elle, s'est surtout aggravée il y a environ deux ans. Le chantier en question a tellement tardé que les tours ont subi des dommages irréversibles. Les immeubles ont donc finalement été détruits l'an dernier.

De nombreux chantiers à l'arrêt en ce moment en Chine

La crise immobilière en Chine n'en demeure pas moins réelle. De nombreux promoteurs se sont endettés et mettent tour à tour la clé sous la porte. Ils ont beaucoup construit mais pas assez vendu. Résultat : de nombreux chantiers sont stoppés net. Des Chinois qui ont acheté des appartements se retrouvent complètement démunis, contraints de payer un crédit pour des logements dans lesquels ils ne peuvent toujours pas habiter. D'après l'Agence France Presse qui cite une banque japonaise, les promoteurs chinois n'ont pour l'instant livré que 60% des logements pré-vendus entre 2013 et 2020.

En résumé, méfiance face à ces images qui circulent partout. Elles sont vraies mais anciennes et n'illustrent pas du tout ce qu'il se passe précisément en ce moment en Chine.