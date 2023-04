Est-ce vrai que l'actualité ou les réseaux sociaux ont un impact sur la santé mentale des adolescents ?

Cette semaine dans le "Vrai du Faux Junior", nous répondons à des questions sur l'impact que peuvent avoir l'actualité, la pollution et les réseaux sociaux sur la santé mentale des adolescents.

Cette semaine, les élèves du collège André-Derain, à Chambourcy (Yvelines) et ceux du collège Georges-Brassens àTaverny (Val d'Oise) s'interrogent sur le lien qu'on peut établir entre la trop grande exposition à l'actualité, aux réseaux sociaux ou encore à la pollution sur notre santé mentale. Pour leur répondre, nous avons fait appel à deux spécialistes de ces questions, Dominique Monchablon, psychiatre et cheffe de service à Paris d'une unité de consultation dédiée aux lycéens et étudiants et Catherine Brebrant, psychologue à Paris, elle travaille à la fondation Santé des étudiants en France avec entre autres des lycéens pour tenter d'évaluer leurs difficultés du moment.

Attention au flot continu de mauvaises nouvelles

Liam nous demande s'il est vrai "que suivre l'actualité nuit à la santé mentale" .

Dominique Monchablon tient d'abord à rappeler qu'être connecté à l'actualité "c'est un formidable moteur d'enrichissement personnel, d'évolution et de maturation". Mais une fois dit cela, elle relève plusieurs écueils, comme l'exposition "à un flot continu d'actualités négatives, comme cela a été le cas pendant la crise Covid avec des informations anxiogènes, où l'on voyait des images extrêmement tristes dans les hôpitaux, dans les services de réanimation, et même dans les morgues." Tout ceci a tendance à "aggraver l'anxiété et la dépression" selon Dominique Monchablon qui conseille de toujours "échanger avec son environnement proche, sur ce qu'on regarde et ce qu'on entend parce que cela permet de réguler les émotions négatives qu'on reçoit d'une information négative".

Pas de lien encore établi entre pollution et santé mentale

Louis s'interroge sur le fait "de vivre dans une ville polluée" et il se demande s'il est vrai que cela augmente les risques "d'avoir des problèmes mentaux".

Dominique Monchablon constate qu'en l'état actuel de nos connaissances, "rien ne nous permet de l'affirmer", mais des recherches se sont intéressées à l'impact de la pollution sur le fœtus d'une mère. Elle explique "que le fœtus en maturation est particulièrement vulnérable à tous les facteurs exogènes qui pourraient altérer son développement et une hypothèse scientifique a été faite concernant la genèse de l'autisme par exemple."

Nous avons aussi demandé à Dominique Monchablon si le fait de vivre en ville, plutôt qu'à la campagne pouvait avoir un impact sur notre santé mentale. Selon elle, "vivre en ville accumule les facteurs de stress du fait dans certains quartiers, notamment de la promiscuité, de l'insécurité, parfois de la précarité et aussi du brassage migratoire, c'est-à-dire des citoyens qui sont en situation de déracinement et enfin l'élément majeur l'isolement, qui est plus prégnant en ville qu'à la campagne." Selon la psychiatre, nous sommes donc "contraints de penser une ville de demain différente, avec plus d'espaces, plus d'espaces verts, moins de pollution, mais aussi lutter contre l'insécurité et surtout favoriser le lien social afin de lutter contre l'isolement".

Les réseaux sociaux peuvent avoir un fort impact sur la santé mentale des adolescents

Timothé se demande s'il est vrai "qu'Internet et les réseaux sociaux sont dangereux pour la santé mentale".

Selon Catherine Brebrant, psychologue, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Selon elle, si on partage trop de détails de notre vie privée avec des photos qui concernent notre quotidien, cela "peut être dangereux, car commenté par beaucoup de gens, voire moqué ce qui peut amener jusqu'au harcèlement." C'est à partir de ce moment-là, que les réseaux sociaux commencent à être un danger pour sa santé mentale, car on peut "être touché par ce qui est dit dessus et on a vu des jeunes gens très impactés sur leur santé mentale, voire aller jusqu'à des gestes graves, suicidaires" explique Catherine Brebrant.

Sur les réseaux sociaux et sur Internet, les jeunes adolescents peuvent être aussi confrontés à des images violentes ou sexualisées "qui posent problème" explique Catherine Brebrant, car "elles vont mettre en danger notre santé mentale, parce que cela peut nous choquer à différents niveaux". Un autre danger d'Internet et des réseaux sociaux, selon la psychologue, concerne toutes les "informations fausses qui circulent et peuvent donner une mauvaise représentation du monde et des autres et qui peuvent pousser à faire de mauvais choix."