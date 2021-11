Est-ce vrai qu'il existe de la viande artificielle et qu'on peut en vendre à Singapour ? Le Vrai du Faux Junior

On s'arrête cette semaine sur des posts sur les réseaux sociaux qui ont interpelé les élèves du collège Jules Ferry à Sainte Geneviève des Bois dans l'Essonne.

Il y est question de viande. Mais pas n'importe quelle viande : ils se demandent s'il est vrai qu'il existe de la viande cellulaire, artificielle. Pour répondre aux élèves, nous avons sollicité Marie-Pierre Eliès-Oury, maître de conférence à Bordeaux Sciences agro et chercheur associée à l'Insitut de recherche public sur l'agriculture et l'alimentation.

>> La viande artificielle est-elle l'avenir de l'alimentation ?

Début décembre, Signapour a autorisé la vente de ce qu’on nomme de façon un peu abusive "viande in vitro" ou "viande artificielle" dans un restaurant. C’était une première mondiale et depuis un certain nombre de start-ups annoncent que ce type de produit pourrait être disponible dans d'autres pays d’ici 2022 ou 2023. Il sera toutefois nécessaire de lever un certain nombre de questionnements avant de voir arriver ce type de produit en Europe.

Quel impact potentiel sur notre santé ? Comment est-elle fabriquée et avec quels produits ? Quand la viande artificielle sera accessible au public, sera-t-elle plus ou moins chère que la viande animale ? Les réponses à ces questions dans le Vrai du Faux Junior.