Le sens de l'info. La prospérité

Revue sur les différents placements, billets et pièces de monnaie. (MAXPPP)

La prospérité, un bel état ?

Quand on prospère, on progresse, les affaires progressent. Physiquement, un léger embonpoint affiche éventuellement cette prospérité. Certains s’appelaient autrefois Prosper. Joli prénom. Souvenez-vous de la chanson de Maurice Chevalier : "Quand on voit passer le grand Prosper, sur la place Pigalle. Yop la Boum le chéri de ces dames !" Une région peut être prospère, une entreprise, une famille… Mais la prospérité c’est la joie, et l’inverse de la crise. C’est l’optimisme !

En France, le boom des milliardaires est-il le signe d'une économie florissante ?

"C'est d'abord le symptôme d'un système économique défaillant qui enferme les plus vulnérables dans la pauvreté et porte aussi atteinte à la prospérité économique de toutes et tous, comme le reconnaissent de plus en plus d'institutions comme le Fonds monétaire international (FMI) ou l'OCDE", commente Manon Aubry, la porte-parole d'Oxfam France. (Interview Les Echos.)



Aux Etats-Unis, les trois personnes les plus riches possèdent autant que la moitié la plus pauvre de la population : l’ancien patron de Microsoft, Bill Gates, le PDG d’Amazon Jeff Bezos et l’investisseur Warren Buffett face à 160 millions de personnes…

Le Forum de Davos 2018 a pour thème "Créer un avenir commun dans un monde fracturé"

La problématique des disparités de richesses mobilise de plus en plus l’opinion publique à l’échelle planétaire.

"Je vais à Davos chaque année pour dire et redire aux gouvernements et aux chefs d’entreprise qu’ils doivent agir contre les inégalités extrêmes, raconte l’Ougandaise Winnie Byanyima, directrice exécutive d’Oxfam International. Désormais, tous les dirigeants s’avouent préoccupés par ce problème. Mais cela se limite trop souvent à de bonnes paroles. Nous voulons des actions."



