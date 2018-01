Le sens de l'info.La dépendance et la vieillesse

Vieillissement et dépendance. Pour Michel Serres, vieillir est un apprentissage de la faiblesse, de la dépendance, et permet de comprendre les autres. (AFP)

Vieillesse n’implique pas dépendance. Comme dépendance n’implique pas vieillesse. Mais, les deux sont souvent liés. Et c’est une souffrance autant pour ceux qui doivent s’en remettre à d’autres, accepter de n’être pas ou plus autonome, que pour ceux que l’on appelle les aidants et qui s’y consacrent, soit comme employés, soit comme proches et bénévoles. Des millions.

Ainsi va la vie qui, à certains, ne donne pas toutes les libertés, tous les sens, tôt ou dès le départ, et qui vous les ôte quand le temps fait son œuvre. Bien des institutions se consacrent aux personnes dépendantes. Bien des services administratifs apportent quelque soutien. Mais la tâche est immense. Le nombre des personnes âgées ou concernées va sans cesse grandissant. Et c’est parfois une joie, pas souvent un souci.

Le travail, la santé et le handicap

L'inspection générale des affaires sociales (L'IGAS) estime dans un rapport de décembre 2017 "qu’entre un à deux millions de salariés risquent de perdre leur emploi à court ou moyen terme en raison d’un problème de santé ou d’un handicap". L’IGAS recommande une meilleure prévention de la désinsertion professionnelle.

En 2012, environ 850 000 avis d’aptitude avec réserve et 160 000 avis d’inaptitude ont été prononcés par les médecins du travail pour des salariés du privé.

Augmentation des pathologies physiques et mentales dans le secteur professionnel

Les pathologies ostéo-articulaires et les troubles mentaux et du comportement représentent 75% des pathologies à l’origine de ces avis d’inaptitude. Si les salariés et leurs employeurs sont les acteurs principaux du maintien en emploi, il en existe d’autres : services de santé au travail, médecins et services hospitaliers, organismes de protection sociale, organismes paritaires de financement de la formation…

L’IGAS recommande de lancer un plan de communication sur les dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle, et préconise que la réforme de la formation professionnelle prenne en considération les personnes plus précocement, pour leur proposer un accès à la formation.

IGAS

La prévention de la désinsertion professionnelle des salariés malades ou handicapés

Fédération Française des Associations d'Infirmes Moteurs Cérébraux



Ces chercheurs qui s'emparent des outils de Bourdieu

Pierre Bourdieu