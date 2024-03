Le dispositif de franceinfo pour les élections européennes

Invité de ce nouveau rendez-vous avec la médiatrice des antennes de Radio France, Emmanuelle Daviet, Florent Guyotat, directeur adjoint de la rédaction de franceinfo pour une présentation de ce que franceinfo entend mettre en avant dans sa couverture éditoriale des futures élections européennes.

Emmanuelle Daviet : De manière générale, quelle est votre ligne pour la couverture des élections européennes?

Florent Guyotat : Alors, nous avons un objectif fondamental, c'est sortir d'une couverture des élections qui resterait uniquement franco française. Bien sûr, vous allez entendre les récits des meetings, les interviews des principales têtes de liste françaises. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, ces élections restent un test au niveau national, alors qu'on arrive bientôt à mi-parcours pour le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron.

Donc ces élections européennes sont l'occasion de mesurer l'état de l'opinion dans le pays avant la présidentielle de 2027. Mais au-delà de cet aspect purement franco français, nous tenons vraiment à mettre l'accent sur le fond, et aussi sur les questions européennes. C'est pour ça que nous allons sortir de nos frontières, quelques jours avant les élections, qui auront lieu le dimanche 9 juin. Nous prévoyons une semaine européenne complète du 27 mai au 2 juin prochain.

Chaque jour, nous nous rendrons dans un pays de l'Union: sept jours au total et sept pays différents : Allemagne, Italie, Pologne, Portugal, Hongrie, Finlande, Irlande. Et chaque jour, dans chacun de ces pays, nous aurons un reportage grand format, un choix de franceinfo dans la matinale sur des problématiques de fond, l'agriculture bien sûr, la concurrence internationale, l'environnement. L'inquiétude aussi vis-à-vis de la Russie, pour des pays situés à l'Est comme la Finlande et la Pologne. Et chaque jour également, on s'intéressera à la situation politique dans chacun de ces pays. Quelles sont les forces politiques les mieux placées pour l'emporter ?

Et puis enfin, nous voulons mettre l'accent sur la jeunesse : chaque jour, dans chaque pays, un portrait d'un jeune électeur. Ce sera dans le 17/20 de franceinfo. Avoir 20 ans en Allemagne, en Pologne, au Portugal, etc. Qu'est-ce que ça signifie ? Quelles sont les principales aspirations ? C'est ce que vous pourrez entendre lors donc de cette semaine spéciale du 27 mai au 2 juin prochain sur franceinfo.

Ce que relèvent les auditeurs dans leur message, c'est que les institutions européennes sont souvent mal connues par les électeurs. Que prévoyez-vous pour expliquer leur rôle ?

Alors là-dessus, nous voulons faire un vrai effort de pédagogie avec notre rédaction internationale, la rédaction de Radio France, et notre cellule de décryptage. Nous allons proposer beaucoup d'explications, de tutos. Quels sont, par exemple, les pouvoirs du Parlement européen et des députés que nous élisons, et en quoi ces pouvoirs se sont renforcés, au cours des dernières décennies. Ça, c'est un point important à expliquer.

Et c'est vrai aussi que nos auditeurs ont parfois du mal à s'y retrouver entre les différentes institutions. Quel rôle pour le Parlement ? Quelle différence avec la Commission européenne ou avec les fameux conseils européens qui réunissent les chefs d'Etat et de gouvernement, nous allons nous efforcer d'expliquer ça le plus clairement possible jusqu'au 9 juin.

Vous parliez tout à l'heure des têtes de liste et de leur interview. Que prévoyez-vous exactement ?

Nous allons interroger en longueur et sur le fond, les principales têtes de liste françaises. Dès ce mois-ci, dès le mois de mars, vous aurez des interviews d'une heure. C'est un format très long en radio le matin, de 8h 30 à 9h 30, ce sera le 8h 30 "franceinfo face à l'Europe", nous souhaitons sortir du giron franco français. Donc il y aura bien sûr nos interviewers habituels, Salhia Brakhlia, Jérôme Chapuis, Agathe Lambret et Jean-Rémi Baudot, que vous entendez très souvent sur franceinfo.

Mais nous allons ouvrir notre champ à d'autres journalistes, à des confrères européens, allemands, italiens, belges par exemple. Eux, ils vont se joindre à nous pour interroger les principales têtes de liste françaises, et ils nous apporteront leur éclairage, leur expertise de fond pour confronter les candidats aux problématiques européennes, et surtout pour vérifier que les candidats connaissent bien ce dont ils parlent. Et encore une fois, pour les sortir de ce fameux giron franco français et quelque part, de leur zone de confort.