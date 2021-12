Bilan de l’actualité 2021 sur franceinfo

Une année 2021 riche en événements et bien sûr, une année toujours marquée par la crise sanitaire qui continue avec le développement de nouveaux variants du coronavirus. La médiatrice des antennes de Radio France reçoit Matthieu Mondoloni, directeur adjoint de la rédaction de franceinfo.



Emmanuelle Daviet : Qu’est ce qui vous a marqué dans l’année qui vient de s’écouler ?

Matthieu Mondoloni : Il y a plein d’événements, mais je ne vais pas être très original. Je pense que ce qui m’a le plus marqué, c’est évidemment l’épidémie de Covid continue. On a démarré l’année avec la vaccination, donc avec beaucoup d’espoir, on s’en souvient, on sortait d’une période difficile.



Et je pense aussi à nos auditeurs. Je pense à nos journalistes et à la rédaction, on parle encore beaucoup de ça, parce qu’on est en plein dans une 5e vague, parce qu’il y a beaucoup de questions qui se posent autour des variants, autour de la maladie, autour des hôpitaux qui sont fatigués, des soignant fatigués. Donc je pense que c’est vraiment l’événement qui m’a marqué, encore une fois, en cette année 2021.

Quelle est l’information qui a été pour vous la plus difficile à couvrir, à traiter ?

Il y en a plusieurs. Il y en a une qui a été difficile à traiter, alors pas pour moi directement, mais je pensais plutôt aux journalistes de la rédaction, c’est l’ouverture du procès du 13 novembre. Ça a été très dur parce que déjà, la plupart des journalistes de cette rédaction de franceinfo étaient présents à Paris, le soir du 13 novembre 2015, dont certains d’ailleurs, et je pense notamment à Gaële Joly, Mathilde Lemaire, qui étaient au service reportage à l’époque, et qui étaient au Bataclan dehors, en tant que reporters, elles se sont retrouvées 6 ans plus tard, dans la salle d’audience au tribunal à suivre ce procès.

Je pense que c’est quelque chose de très dur à suivre, c’est très dur aussi de réentendre des témoignages, notamment le document assez exceptionnel qu’avait récupéré Gaële Joly, pour la citer à nouveau, sur ces bandes d’urgence du SAMU, de la nuit des attentats du 13 novembre que nous avions données à écouter dès la rentrée à nos auditeurs, en les contextualisant, etc. Mais c’était des témoignages très durs. Et pour moi, c’est peut-être la chose qui m’a le plus marqué aussi dans la difficulté, dans le choix qu’il fallait faire dans ce traitement de l’information pour ne pas être anxiogène. Pour ne pas faire peur. Pour ne pas rappeler que des mauvais souvenirs, mais aussi donner à écouter et voir, puisque y a une version sur le site Internet franceinfo.fr de ce document d’histoire.

Document qui a obtenu le prix des MFP, les médias francophones publics, c’est un prix décerné par un jury composé d’auditeurs, et évidemment à réécouter sur le site de franceinfo.



Comment, dans cette actualité extrêmement dense, où les choix s’opèrent quotidiennement dans les angles à choisir, les invités à sélectionner, comment la rédaction entretient le lien de confiance avec les auditeurs, de plus en plus nombreux à écouter franceinfo ?

Effectivement vous le rappeliez, on est à 4,9 millions d’auditeurs aujourd’hui quotidiens sur franceinfo. C’est un record pour la troisième radio de France. On est très fiers de cette confiance et cette confiance - pour vous répondre - elle s’entretient tout simplement d’abord, je pense, par la fiabilité de l’information, le fait qu’on vérifie nos informations, et qu’on ne livre pas d’informations au conditionnel à l’antenne, on prend soin, grâce à l’agence de franceinfo qui vérifie systématiquement et après, seulement, une fois que l’info est vérifiée, une fois que l’info est sûre, on vient la donner à l’antenne, sur le site Internet, sur les réseaux sociaux.

Et je pense que c’est aussi cette confiance qui est celle des auditeurs. C’est parce qu’ils savent que quand ils viennent chez nous comme dans d’autres médias, il y a vraiment ce gage de confiance. Si je l’ai entendu sur franceinfo, c’est que c’est vrai.

À titre personnel Matthieu Mondoloni, quelle est l’actualité qui vous a le plus marqué au cours de l’année ?

Je pense que c’est l’Afghanistan, et la chute de Kaboul il y a moins de six mois maintenant. Je crois que les six mois, ce sera mi-février ; évidemment franceinfo y sera d’ailleurs. Ça m’a marqué parce que ça nous a ramenés 20 ans en arrière, avec ce qu’on a pu connaître de l’invasion de l’Afghanistan, de la prise de pouvoir des talibans à l’époque.

Et d’ailleurs, je me souviens qu’on a recherché des reportages d’archives que nous avions pu faire ou que d’autres confrères et consœurs avaient pu réaliser en 2001 et que certains reportages, on aurait pu les diffuser aujourd’hui.

Moi, ça m’a fait très étrange de me dire qu’il y avait cette espèce de retour en arrière, finalement, avec ces talibans qui ont repris Kaboul, ça a été très compliqué pour nous, pour la rédaction, de pouvoir traiter parce qu’il fallait pouvoir s’y rendre, que c’est eux qui contrôlaient les frontières, que c’est eux qui contrôlaient l’aéroport. On avait vu les évacuations très compliquées aussi de la part des Occidentaux. Donc ça, c’est une actualité qui, à titre personnel, m’a beaucoup marqué.