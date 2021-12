Les touristes privés d'Eurostar, des mesures pour protéger les joueurs dans les stades et un documentaire qui racontent les injonctions sociales à travers les fesses

Ce soir, on se mate le popotin ! Rokhaya Diallo publie dimanche un documentaire sur les fesses pour raconter l'évolution des exigences physiques imposées aux jeunes filles. On vous raconte aussi les mesures prises par l'exécutif pour endiguer la violence dans les stades. Et puis Londres appelle mais Paris ne répond plus : la France referme sa frontière avec le Royaume-Uni.