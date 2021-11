Les tests Covid font leur retour en force, le stockage du futur passera par l'ADN et un concours d'éloquence pour combattre les clichés sur le bégaiement

Aujourd'hui, Le Quart d'Heure vous présente la clé USB du futur : une minuscule capsule qui enferme de l'ADN artificiel sur lequel on peut encoder des milliers de documents. Boris Hallier nous raconte comment cette technologie développée par des scientifiques français pourrait révolutionner le stockage des données. On vous emmène aussi sur la scène du théatre Bobino, à Paris, qui accueille ce soir la finale du concours d'éloquence du bégaiement. Et puis on vous explique pourquoi la question de la gratuité des tests revient au coeur du débat.

"La Région Europe reste sous l'emprise de la pandémie de Covid-19". Dans son dernier communiqué, l'Organisation Mondiale de la Santé s'alarme de l'évolution sanitaire sur le continent : l'OMS prévoit même 700.000 morts supplémentaires en Europe d'ici le printemps prochain si de nouvelles mesures ne sont pas prises.

Dans ce contexte de reprise épidémique, beaucoup au sein de la classe politique s'interrogent : ne serait-il pas judicieux de revenir à la gratuité des tests ? De Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon en passant par Michel Barnier, de nombreux candidats à la présidentielle demandent au gouvernement de rendre les tests à nouveau gratuits y compris pour les non-vaccinés.

Pour le moment, le gouvernement s'en tient à sa stratégie tout-vaccin. "La Haute autorité de santé nous recommande d'instaurer une dose de rappel pour tous les Français de plus de 40 ans" note aujourd'hui Olivier Véran, à la veille d'un nouveau conseil de défense sanitaire où cette question sera sans doute discutée.

Et si l'ADN était l'avenir du stockage des données ?

C'est une minuscule capsule en métal, qui contient une toute petite bille, et elle pourrait remplacer les disques durs ou le cloud où nous conservons nos données. Des chercheurs de la Sorbonne ont travaillé sur cette "clé USB" du futur, en codant des documents sur de l'ADN artificiel. Une expérimentation qui pourrait révolutionner l'archivage de nos données, en offrant une solution plus écologique : aujourd'hui le stockage numérique représente 2% de la consommation d'électricité mondiale. Boris Hallier, journaliste au service sciences, santé, environnement et technolige de franceinfo, est venu nous raconter cette prouesse technologique.

Monter sur scène pour changer le regard sur le bégaiement

Comment être pris au sérieux quand on ne maitrise pas sa voix ? Comment être entendu, compris, obéi, quand les mots que l'on veut prononcer ne parviennent pas à franchir correctement le seuil de nos lèvres ? C'est la problématique des 600.000 Français qui souffrent aujourd'hui de bégaiement. Pour changer le regard sur ce défaut d'élocution et pour donner plus de confiance à ceux qui sont concernés, un concours d'éloquence est organisé chaque année. Chloé Cenard, reporter au Quart d'Heure, a assisté aux répétitions des six finalistes du concours 2021, qui monteront ce soir sur la scène du théâtre Bobino à Paris.

