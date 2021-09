Les anti-Talibans y croient encore, les arnaques au logement étudiant en hausse et un cycliste en bronze à Tokyo

France's Raphael Beaugillet and his pilot Francois Pervis compete in the men's B 1000m time trial final during the Tokyo 2020 Paralympic Games at the Izu velodrome in Izu, Shizuoka prefecture on August 28, 2021. (Photo by Kazuhiro NOGI / AFP) (KAZUHIRO NOGI / AFP)

Il partait avec un objectif à Tokyo, il rentre en France avec le sentiment du devoir accompli : Raphaël Beaugillet, 31 ans, est médaillé de bronze en tandem avec son pilote, le septuple champion du Monde François Pervis. Il nous a raconté ses premiers Jeux, dans une étrange ambiance, sans public, et surtout son envie d’être là, plus prêt que jamais, dans trois ans à Paris. Et puis, avec pudeur, il revient aussi sur sa maladie, qui a « bouleversé tous ses projets » et sur la façon dont le sport l’a aidé à se reconstruire des rêves.

Nous serons aussi en Afghanistan, où la guerre qui se joue entre talibans et résistants est aussi une guerre de communication. Les uns affirment contrôler la fameuse vallée du Panshir quand les autres appellent à un sursaut national.

Enfin, direction les sites de petites annonces pour logement étudiant. Les arnaques s’y multiplient. Sophie Auvigne, spécialiste consommation de la rédaction de franceinfo, nous expliquent comment les sites essaient de lutter contre et rappelle un principe cardinal : on ne verse aucun centime à un propriétaire avant de signer un bail.

Invité·es : Raphaël Beaugillet, cycliste médaillé aux Jeux Paralympiques de Tokyo, et Sophie Auvigne, journaliste à franceinfo

