La Nouvelle-Zélande veut une génération sans tabac, la France mise sur le solaire et le genre pour les nuls

Ce soir, on vous raconte la COP26 : la France joue les bonnes élèves pendant que Biden attaque la Chine et la Russie. On vous parle aussi du Mois sans tabac : d'autres pays vont plus loin que la France. La Nouvelle-Zélande veut ainsi totalement interdire aux jeunes nés après 2004 de fumer. Et puis cisgenre, asexuelle, non-binaire, intersectionnalité ... on feuillette ensemble un livre qui aide à y voir plus clair.

Vous tenez le coup ? Vous qui avez décidé d'arrêter la cigarette lors de ce Mois sans tabac, et qui en êtes au troisième jour, ça va ? Sachez en tout cas qu'au bout d'un mois d'arrêt, vous avez de grandes chances de ne plus rechuter.

C'est ce qu'est venue nous expliquer Anne Le Gall, la spécialiste santé de la rédaction de franceinfo, qui fait le point avec nous sur les différentes initiatives autour du monde contre le tabac. La Nouvelle-Zélande veut par exemple interdire complètement la vente de tabac aux personnes nées après 2004 pour créer une génération sans tabac.

La France va miser sur le solaire

La COP26 se poursuit pendant ce temps à Glasgow - elle doit s'achever le 12 novembre prochain - et chacun y va de ses annonces et de ses petites phrases. Là, on annonce un plan contre la déforestation, ici le président américain tacle les absents russe et chinois. Au milieu de tout ça, la France essaie de la jouer bonne élève.

Ainsi, ce matin sur franceinfo, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, a annoncé vouloir multiplier par trois le nombre d'installations photovoltaïques en France d'ici à 2028. De quoi relancer les débats sur les sources de l'énergie en France, quelques jours après la publication du rapport sur le nucléaire.

Le genre pour les nul·les

Enfin, si vous vous sentez parfois un peu confus·e sur le vocabulaire lié au genre et à la sexualité, et que vous aimeriez bien ne plus gaffer, ce livre est fait pour vous !

Le genre expliqué à celles et ceux qui sont perdu·es, c'est une sorte de guide récapitulatif sur des termes parfois difficiles à appréhender, et c'est aussi une somme de conseils pour celles et ceux qui veulent comprendre et approfondir le sujet. Ses autrices, Aline Laurent-Mayard et Marie Zafimehy, sont venues nous raconter pourquoi elles se sont lancées dans un tel projet.

Invitées : Anne Le Gall, journaliste santé à franceinfo, et Aline Laurent-Mayard et Marie Zafimehy, autrices.

