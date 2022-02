"J’ai hésité à peu près trois secondes" : Anna, Ukrainienne installée à Paris, retourne dans son pays en mission avec franceinfo

Comment se prépare une édition spéciale de trois heures en direct depuis l'Ukraine en guerre ? L'équipe de franceinfo et sa traductrice ukrainienne racontent au "Quart d'Heure" les premières heures de leur mission.

Les sanctions continuent de tomber pour tenter de pousser la Russie à arrêter son invasion de l'Ukraine. Exclusion du réseau de paiement international Swift, gel des avoirs européens de Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov, nouvelles sanctions économiques, tout cela est étudié par la communauté internationale.

Vladimir Poutine se dit vendredi prêt à envoyer une délégation à Minsk pour négocier avec l'Ukraine, alors que Moscou avait jusqu'ici toujours refusé des pourparlers avec l'Ukraine. Ce même jour, les combats sont arrivés jusqu'à Kiev, la capitale, et contrer l'invasion russe, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a décrété la mobilisation générale et le rappel des réservistes sous 90 jours dans toutes les régions.

Plus de 100 000 déplacés ont déjà été décomptés, 24h après le début de l'offensive. Les files de voiture s'allongent pour atteindre la frontière polonaise à l'ouest de l'Ukraine. C'est là qu'une équipe de franceinfo est passée pour entrer en Ukraine, dont l'espace aérien est fermé. Le journaliste Nicolas Teillard, accompagné de sa traductrice ukrainienne qui revient pour cette mission mais vit à Paris depuis plusieurs années, nous raconte les premières heures de leur voyage dont le but est une édition spéciale sur franceinfo, trois heures de direct depuis Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, de 17h à 20h le vendredi 25 février.

Sophia, la candidate aux législatives qui va voter blanc à la présidentielle

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, difficile pour Emmanuel Macron de ramener la couverture à lui en officialisant sa candidature à la présidentielle. Mais le président sortant ne pourra pas attendre beaucoup plus longtemps, puisque la date limite pour se déclarer approche à grand pas. Le vendredi 4 mars à 18h, la liste définitive des prétendants à l'Elysée sera connue, et on entrera dans une nouvelle étape de la campagne.

Au "Quart d'Heure", pour cette dernière ligne droite, nous privilégierons le regard de la jeunesse sur cette élection et sur la politique en général avec les témoignages des 18/30 ans rencontrés par Manon Mella, journaliste à franceinfo, qui propose chaque jour "Génération 2022". Dans cet épisode, elle nous présente Sophia, 28 ans, candidate aux législatives à Marseille et très engagée, mais qui a décidé de voter blanc au premier tour de la présidentielle en guise de "punition" de la classe politique actuelle, qu'elle n'estime pas du tout.