Dix ans de mercato de foot, plus aucun soldat américain à Kaboul et to bise or not to bise : that is the question de la rentrée

Aujourd’hui, le Quart d’Heure vous fait une bise ! Car la bise commence à faire son retour, et ça n’est pas du goût de tous. On fait aussi un détour par l’Afghanistan, où le départ américain clôt une page de 20 ans. Et on se penche sur le mercato de foot, qui a brassé 41 milliards d’euros en 10 ans.

--'-- --'-- Copier Copié dans le presse-papier ! franceinfo Radio France Major General Chris Donahue, commander of the U.S. Army 82nd Airborne Division, XVIII Airborne Corps, boards a C-17 cargo plane at the Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan, on Aug 31, 2021. Maj. Gen. Donahue is the final American service member to depart Afghanistan; his departure closes the U.S. mission to evacuate American citizens, Afghan Special Immigrant Visa applicants, and vulnerable Afghans. U.S DOD/EYEPRESS (Photo by EyePress News / EyePress via AFP) (EYEPRESS NEWS) Le dernier militaire américain quittant Kaboul : la photo, prise la nuit dernière, a fait le tour des réseaux sociaux et des médias. C’est l’image du jour, mardi 31 août, le symbole d’un départ précipité après vingt ans de guerre. Vingt ans après la célébration par George Bush du retrait des troupes étatsuniennes en Irak, l’heure n’est plus à l’autosatisfaction et ce retrait pourrait laisser une trace sur le bilan de Joe Biden. Le mercato de foot s’achève mardi soir. Messi a quitté Barcelone, Ronaldo la Juventus … Le mercato 2021 a très certainement été historique. Mais plus que sportivement, c’est ce chiffre de la Fifa qui nous a interpellés : en dix ans, les transferts de joueurs ont généré 48 milliards de dollars. Soit le PIB de la Serbie. Alexandre Vau, journaliste au service des sports de Radio France, est venu nous donner quelques explications. Et puis, en retrouvant vos collègues, il va sûrement y avoir une petite gêne : check du coude ? Du poing ? Ou bien une bise ? Ce rituel très monde d’avant pourrait bien faire son retour. Mais les anti-bises en sont convaincus : c’est une mauvaise idée ! Invité : Alexandre Vau, journaliste au service des sports de Radio France Retrouvez "Le Quart d'Heure" du lundi au vendredi sur l'application Radio France et toutes les autres applications de podcast (Spotify, Apple podcasts, Podcast Addict, Deezer ...). A lire aussi 13 heures de son du SAMU po​ur raconter le 13 novembre, 30 km/h à Paris et 3 heures de jeux vidéo maxi en Chine