Angela Merkel, quel bilan pour les femmes ?

La chancelière allemande Angela Merkel lors d'un débat au Bundestag à Berlin (Allemagne) le 25 août 2021. (TOBIAS SCHWARZ / AFP)

Angela Merkel se dit aujourd'hui féministe, mais cela n'a pas toujours été le cas. Quel est le bilan pour les femmes de la chancelière allemande, sur le point de quitter le pouvoir après 16 années ? Ludovic Piedtenu, correspondant de franceinfo à Berlin, revient sur ce bilan.

Droit des femmes toujours, mais en France, le ministre de la Santé Olivier Véran vient d'annoncer la gratuité de toute forme de contraception pour toutes jusqu'à 25 ans, contre 18 ans auparavant.

Céline Asselot nous parle aussi de la course à l'Elysée, qui connaît une sérieuse accélération. Les prétendants sont de plus en plus présents sur la scène médiatique, dimanche prochain Marine Le Pen sera par exemple à Fréjus, elle vient de sortir sa nouvelle affiche de campagne. Xavier Bertrand en mode séduction avec les députés Les Républicains, Anne Hidalgo sur le point de se déclarer, ou encore Eric Zemmour dont le temps de parole est désormais surveillé par le CSA. Pendant ce temps, un ancien candidat malheureux, Benoît Hamon, annonce quitter la vie politique pour s'engager au sein d'une ONG.

