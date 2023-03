Indice de bonheur : partir à la retraite rend-il plus heureux ?

Cette semaine, "Le mot de l'éco", c'est "bonheur" : peut-être celui d'être à la retraite ? En tous cas, il existe un indice de bonheur. De quoi s'agit-il ?

C'est un indicateur très sérieux mis sur pied par les Nations-Unies, l'indice de bonheur...



franceinfo : Que recouvre cet indice de bonheur en réalité ?

Guillaume Gaven : L'indice de bonheur cumule non seulement l'argent qu'on peut gagner – en termes techniques, on appelle ça le PIB par habitant – mais c'est bien connu, l'argent ne fait pas tout. Alors l'ONU prend aussi en compte l'espérance de vie en bonne santé, l'intensité des liens sociaux, la liberté, la générosité et la corruption.

Au total, selon le rapport 2023 qui vient de paraître cette semaine, le pays le plus heureux du monde est la Finlande, les autres pays d'Europe du Nord caracolent en tête. La France est numéro 21 : pas de quoi pavoiser. Bref, cet indice de bonheur, le cabinet Astérès s'est amusé à le croiser avec l'âge de départ à la retraite, et le temps passé à la retraite. Et les résultats sont assez surprenants.

Pourquoi surprenant ?

Eh bien, il apparaît que ce n'est pas parce qu'on part très tôt à la retraite, qu'on est forcément plus heureux. Attention, l'inverse n'est pas valable : partir tard à la retraite ne rend pas forcément heureux. Mais en comparant ce qui est comparable, c'est-à-dire en se limitant aux pays de l'OCDE – aux pays développés donc – Astérès s'est rendu compte que ceux qui partaient le plus tôt à la retraite, ne figuraient pas dans le haut du tableau de l'indice de bonheur.

Ainsi, en Finlande, grand vainqueur de l'indice de bonheur, la retraite est à 64 ans. Les pays suivants, Danemark, Islande, Pays-Bas, partent à 67 ans. Arrivent ensuite la Suède et la Norvège, où là, on part à 62 ans, comme en France pour l'instant. Bref, difficile d'en tirer des conclusions hâtives.

Et pourquoi retraite n'est pas forcément synonyme de bonheur ?

D'abord, c'est une évidence : quand on est à la retraite, on gagne moins bien sa vie. En termes plus économiques, travailler plus longtemps, ça augmente le PIB par habitant. Et accessoirement, ça entretient les liens sociaux, même si depuis le Covid, ces liens se sont un peu distendus.

Et ce n'est pas tout. Si l'on poursuit le raisonnement, non plus sur l'âge auquel on part à la retraite, mais sur le temps qu'on passe comme retraité, il apparaît que passer plus d'années à la retraite, ne semble pas accompagné d'une hausse du bonheur. Ce serait même légèrement le contraire.

La méthode d'analyse est scientifique. Les enseignements qu'on pourrait en tirer, nettement moins. Restons-en au factuel.