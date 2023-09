Oxford : les fans de Tolkien ressuscitent le pub où l'auteur avait l'habitude de venir

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

L'auteur du "Seigneur des anneaux", J.R.R. Tolkien est mort il y a tout juste un demi-siècle. Il a vécu à Oxford et il se rendait notamment dans le pub "Lamb and Flag". La crise sanitaire l'a fait fermer mais il est désormais rouvert grâce à l'argent et la passion des fans de Tolkien.

Le 2 septembre 1973, il y a 50 ans, J.R.R. Tolkien, l’auteur du Seigneur des anneaux disparaissait. L’écrivain anglais a vendu des dizaines de millions de livres dans le monde. Il a marqué l’histoire de la ville universitaire d’Oxford où il a étudié et enseigné et c’est aussi là que se trouve sa tombe. Encore aujourd’hui, son influence se ressent dans la ville, au point de faire rouvrir un pub.

Ce pub s’appelle le "Lamb and Flag". L'établissement était en difficulté et la pandémie l'a fait plonger, au point que le 31 Janvier 2021, le propriétaire annonçait sa fermeture définitive. Cela a suscité une vive émotion, cette institution est installée là depuis plus de 400 ans. C'est surtout là que Tolkien et quelques amis venaient très régulièrement, notamment C.S. Lewis auteur du Monde de Narnia. Ils buvaient là quelques pintes, fumaient la pipe, partageaient leurs trouvailles littéraires. Dans ce petit établissement bas de plafond ont sans doute germé des idées et des personnages que l’on a pu lire ensuite dans des best sellers mondiaux.

Des fans du Seigneur des anneaux se sont alors mobilisés. 300 personnes ont mis de l’argent. Parmi elles, beaucoup d’anciens étudiants d’Oxford qui étaient venus dans ce bar très authentique pour humer le parfum de houblon et marcher sur les traces de leur idole. Il y a des auteurs, des politiques, etc. dont l’identité est inconnue. Ils ont baptisé leur communauté d’investisseurs les "Inklings", comme le groupe de discussion littéraire de Tolkien et ses comparses.

"Quand ce pub a fermé, il y a eu un écho international grâce à ces glorieux habitués, explique Dave Richardson, auteur du livre Les pubs d’Oxford. C’était primordial pour mener la campagne qui a permis de le sauver. Le 'Lamb and Flag' fait partie des établissements historiques de la ville. Les étudiants y viennent et une fois diplômés, ils y reviennent. C’est un endroit très particulier. Le choc de la fermeture a donc été mondial aussi parce que les anciens élèves se trouvent un peu partout sur la planète. Certains étaient tellement choqués par la nouvelle qu’ils ont décidé d’investir".

Après quelques mois de travaux, le "Lamb and Flag" a rouvert ses portes, c'était fin 2022. Un jeune couple gère l’établissement et maintient la tradition. Il n'y a pas de télévision, pas de restaurant. On vient ici pour boire et pour discuter, comme le faisaient ces grands écrivains. Tolkien et ses amis venaient d'ailleurs ici parce qu’il s’agissait d’un "wet pub", c'est-à-dire un endroit où l’on ne fait que boire.

"Les touristes viennent visiter Oxford et font une halte dans ce pub. Ils viennent marcher dans les traces de Tolkien et quelques autres grands noms de la littérature. C’est une manière de faire partie de l’histoire", remarque Dave Richardson. Derrière le bar, Dylan, le nouveau gérant confirme : "On nous pose tous les jours des questions pour savoir où était assis Tolkien, ce qu’il buvait…"

"On vient nous voir pour nos excellentes bières locales mais aussi pour nos icônes littéraires" Dylan, le nouveau gérant du "Lamb and Flag" à franceinfo

Au départ, Tolkien et ses amis avaient choisi un autre lieu à Oxford, juste en face du "Lamb and Flag". Il s’appelait "The Eagle and Child". Leurs réunions se sont tenues là pendant des années jusqu’à une rénovation qui leur a déplu. Un jour, la propriétaire les avait même mis dehors parce qu’elle voulait organiser une compétition de fléchettes dans la salle qu’ils occupaient. Agrandi, plus impersonnel, ces grands esprits se sont détournés de cet établissement, ils ont tout simplement traversé la rue, pour trouver refuge au "Lamb and Flag".

"The Eagle and Child" est lui aussi fermé aujourd’hui, depuis 2020. Malgré tout, des travaux sont envisagés pour sa réouverture prochaine. Là encore, l’aura de Tolkien y est pour quelque chose.