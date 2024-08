Les "supercentenaires" de plus en plus nombreux

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

Tomiko Itooka a attendu d'avoir 110 ans avant d'entrer en maison de retraite. Son secret de longévité ? La marche. À plus de 70 ans, une fois veuve, elle s'est lancée deux fois, en baskets, dans l'ascension du mont Ontake, à 3 000 mètres d'altitude. À cent ans, elle a grimpé, sans canne, les 392 marches du sanctuaire d'Ashiya, la ville où elle vit, près d'Osaka.

The Gerontology Research Group (GRG) is pleased to announce that Mrs. Tomiko Itooka of Ashiya, Hyogo Prefecture, Japan, born 23.05.1908, aged 116 years and 3 months, became the candidate for the GUINNESS WORLD RECORDS World’s Oldest Person title, following the passing of… pic.twitter.com/X5I38M8RCe — Wacław Jan Kroczek (@WaclawJan) August 20, 2024



Aujourd'hui, Tomito Itooka passe la plupart de son temps au lit et ne se déplace qu'en fauteuil roulant. Pour son anniversaire, le maire et le PDG du groupe de maisons de retraite sont venus la saluer avec un énorme gâteau, des fleurs et des ballons verts, sa couleur préférée.

Le Japon, pays roi des "supercentenaires"

C'est au Japon qu'on vit le plus longtemps. L'archipel compte près de 600 "supercentenaires" à savoir, les personnes qui ont plus de 110 ans. On explique en général cette performance par un régime alimentaire sain à base de poissons, de légumes, peu de graisses et un système de santé performant. Mais les États-Unis ne sont pas mal placés non plus. La Chine est un cas à part car elle ne tient pas de statistiques, mais on y trouve de plus en plus de personnes super-âgées. La France, quant à elle, est en tête du classement européen. Il y a d'ailleurs aujourd'hui dans notre pays trente fois plus de centenaires que dans les années 1970.

Centenaires et #supercentenaires en France Le nombre de #centenaires a fortement augmenté depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, passant de plus de 1000 en 1970 à plus de 31 000 en 2024 (soit 30 fois plus qu’il y a 50 ans !).



En savoir plus : https://t.co/HwpG96PdHy pic.twitter.com/6NbjaRPUMt — Ined (@InedFr) July 25, 2024

Quelle que soit leur nationalité, dans cette catégorie d'âge, les femmes sont surreprésentées par rapport aux hommes. Décédée en 1997, la Française Jeanne Calment, qui a vécu jusqu'à 122 ans et 164 jours, est la personne la plus âgée connue à ce jour.

La révolution de la longévité

Ce phénomène des "supercentenaires", lié au vieillissement de la population, est en train de changer nos sociétés. En France, selon l'Insee, 11% de ceux qui sont nés après l'an 2000 peuvent espérer devenir centenaire, voire "supercentenaire" et rester en pleine possession de leurs moyens jusqu'à 90 ou 100 ans.

Ça signifie qu'au moins quatre générations pourraient bientôt se côtoyer dans une même famille. Ce grand vieillissement va surtout nous obliger partout dans le monde à repenser le rapport au travail, à réorganiser nos systèmes de retraite. Il va surtout bouleverser les marchés de la santé, des loisirs, de l'immobilier.

Au Sud de la Chine, la région de Bama détient le record mondial du nombre de centenaires : une vraie attraction touristique.https://t.co/WdAW4dXHGC pic.twitter.com/1lucjo7c6J — ARTE Info (@ARTEInfo) August 17, 2018

En Chine, en 2050, un habitant sur trois aura plus de 60 ans. Selon les projections, les dépenses sociales pour les seniors pèseront pour un quart du PIB, mais atteindre le troisième âge est un privilège qui n'a pas de prix. En 1595, Montaigne écrivait : "Mourir de vieillesse, c'est une mort rare, singulière et extraordinaire".