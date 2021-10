Le premier film tourné dans l'espace sera russe

La guerre de l'espace se joue aussi au cinéma ! Et pour une fois ce ne sont pas les Américains qui gagnent... Un réalisateur et une actrice russes se sont envolés mardi 5 octobre pour la Station spatiale internationale : ils vont être les premiers au monde à tourner un film en orbite. Coproduit par la principale chaîne publique russe, ce film raconte l'histoire d'une femme médecin envoyée en urgence dans l'espace pour opérer un astronaute malade dont l'état de santé ne permet pas de rentrer sur Terre.

L'actrice s'appelle Ioulia Peressild, d'habitude elle joue dans des séries télé et des longs-métrages historiques. Elle a 37 ans et a été sélectionnée parmi vingt finalistes dans un programme très médiatisé en Russie.

Pendant sa préparation, Ioulia Peressild a appris à enfiler une combinaison, à envoyer des SOS à l'aide de capteurs solaires et a passé avec succès le test de la centrifugeuse pour s'habituer à l'apesanteur. Le tout en accéléré : 4 mois seulement, quand un vrai astronaute doit lui s'entraîner dans l'anonymat total pendant plusieurs années.



Le tournage doit durer 12 jours dans la section russe de l'ISS, une petite distraction pour les autres locataires, notamment les trois cosmonautes russes qui joueront les seconds rôles. À priori vous ne verrez pas Thomas Pesquet, qui depuis le 1er octobre est devenu le grand patron de la Station spatiale internationale... pas sûr qu'il ait le temps de s'amuser.

Quant au réalisateur, Klim Chipenko, Russe lui aussi, il se chargera tout seul de la caméra, du maquillage, du son et de la lumière, mais l'essentiel dans cette histoire n'est ni la qualité du scénario ni celle des images.

L'intention des Russes était clairement de griller la priorité aux Américains. L'an dernier la Nasa a fait un joli coup en annonçant qu'elle avait le projet de tourner avec Tom Cruise et Space X, la société d'Elon Musk. Mais il n'y avait pas encore de calendrier. Les Russes, qui avaient eux aussi ce projet en tête, ont mis les bouchées doubles pour pouvoir faire leur propre annonce en septembre et lancer le tournage dans la foulée.

‍‍ Preparations for shooting first ever feature film in #space are in full swing.



Russian actress Yulia #Peresild & director Klim #Shipenko are training at @roscosmos facilities to fly aboard a Soyuz MS-19 spacecraft to @Space_Station in October.@TomCruise, where you at? pic.twitter.com/vPA6f3IFev