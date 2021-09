Le Koweït a fermé la plus grande décharge de pneus du monde

La plus grande décharge de pneus se trouve au Koweït à Al Jahra. (FAISAL ALNOMAS / ANADOLU AGENCY via AFP)

C'était comme un véritable océan aux portes de Koweït City. Des pneus usés de camions et de voitures jusqu'à l'infini, jetés là depuis 20 ans pêle-mêle dans le sable pour y finir leurs jours, parce que c'était pratique. Il y en avait 42 millions, le chiffre a été donné par les autorités. Mais tout ça c'est terminé : il y a quelques jours la décharge a été officiellement vidée et fermée. Elle a complètement disparu.

Une catastrophe environnementale

C'est parce qu'elle posait des problèmes. Soit à cause de la chaleur, soit en raison d'actes criminels, les pneus avaient une fâcheuse tendance à brûler. Or à cette échelle, le caoutchouc qui brûle fait de gros dégâts pour l'environnement et la santé. Les incendies dégagent une quantité phénoménale de fumées épaisses – pleines de dioxine et de noir de carbone – qui parfois se voient depuis l'espace. Cette année il y a eu des départs de feu en février, en mars et en avril. Gros incendie aussi en octobre 2020.

Il fallait régler ce problème d'incendies à répétition. L'autre raison c'est aussi que le minuscule émirat, coincé entre l'Arabie Saoudite et l'Irak, manque de place et cherche à libérer des terrains. Ces pneus, on les a déménagés, plus à l’ouest. Des files ininterrompues de camions ont fait des aller-retours pour prendre les pneus, les transporter, les décharger, revenir, prendre des pneus, les transporter, les décharger, ça a duré des mois.

Les autorités jurent que le nouveau site répond aux normes internationales : il n'est plus question d'enfouissement, les pneus vont être recyclés, transformés, pour le marché local et l'exportation. On fait plein de choses avec des vieux pneus : des routes et des trottoirs, des revêtements de sol pour les aires de jeux ou du combustible.

30 ans pour faire disparaître tous ces pneux

Dans les pétromarchies du Golfe, la notion de développement durable en est encore à ses balbutiements. Pour l'instant, une seule usine a été construite sur les trois prévues. Il lui faudrait trente ans pour venir à bout des montagnes de caoutchouc. Les journalistes ne sont pas tendre avec les autorités "clairement on a raté le coche du recyclage" dit le quotidien Al-Jarida.

L'apprentissage de la réduction des déchets va prendre un peu de temps. Ce qu'il va y avoir sur le site de l'ancien cimetière de pneus ? Une ville nouvelle, où comme dans le reste du pays les habitants se déplaceront en voiture (au Koweit il y a en moyenne quatre véhicules par foyer) Une belle ville avec plein de voitures... et plein de pneus neufs.