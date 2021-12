La France préside le conseil de l'Union européenne : qu'est-ce que cela signifie ?

La France va jouer les médiateurs pendant sa présidence de l'Union européenne. C'est elle qui va devoir chercher les meilleurs compromis entre les 27 pour faire avancer les sujets du moment. La dernière fois qu'elle a tenu ce rôle c'était il y a 13 ans, en 2008, sous la présidence de Nicolas Sarkozy.

Dans les années 1960, la France présidait l’institution tous les deux ans et demi mais dans une Union à 27 quand chacun doit prendre son tour, ça tourne moins vite, forcément. La rareté de l’exercice le rend d'autant plus important pour le pays membre.

Les ministres sont les co-législateurs de l'Europe

On dit souvent "présidence de l'union européenne" pour faire simple. La France en fait va présider le conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire l'institution qui réunit les ministres et pas les chefs d'État. Cela ne veut pas dire que la chose moins importante, au contraire : dans leur domaine d'activité (transport, finance, justice, environnement, etc.) les ministres amendent les propositions faites par la Commission pour aboutir à des textes législatifs en lien avec les euro-députés. Ils sont les co-législateurs de l'Europe. En ce moment par exemple il y a 250 textes en cours d'examen. Donc la France va en profiter pour pousser ses dossiers. L'avantage de cette présidence tournante qui dure six mois, c'est qu'on peut mettre à l'ordre du jour les sujets qu'on veut voir aboutir pour les faire avancer un peu plus vite. C'est le principal pouvoir. En gros on maîtrise l'agenda. Par exemple au second semestre 2020, l'an dernier, c'était le tour de l'Allemagne : Berlin en a profité pour pousser au maximum le plan de relance économique qui poutant ne faisait pas du tout l'unanimité.

La tâche s'annonce ardue

Les sujets prioritaires d'Emmanuel Macron : harmoniser les salaires minimums en Europe. Ce qui veut dire notamment convaincre la Suède qui est vent debout contre cette idée. Mais aussi mieux réguler les Gafam, les géants du numérique, c'est assez consensuel et électoralement porteur. Ensuite, faire avancer ce qu'on appelle "le paquet climat" avec une taxe carbone aux frontières qui doit voir le jour en 2023, c'est un sujet techniquement très compliqué à mettre en oeuvre, mais aussi très compliqué à négocier, au moins autant que le budget, c'est celui qui est le moins avancé. Ou encore, en matière d'immigration avancer sur la réforme des accords de Shengen.

On connaît les convictions européennes du chef de l'Etat, qui depuis son élection se pose en chef de file des pro-européens face aux nationalistes et aux populistes. Il veut aussi profiter de ce moment pour défendre la souveraineté européenne et rapprocher les Français de l'europe. Selon le dernier baromètre de l'Institut Jacques Delors, parmi les 27, la France est l'un des pays où l'opinion publique est la plus eurosceptique. Pour être visibles, concrets, les différents conseils des ministres vont d'ailleurs être organisés un peu partout, dans des villes moyennes comme Angers, Dijon ou Grenoble. Sauf que cette présidence française va vite se trouver parasitée par la campagne pour la présidentielle. C'était déjà le cas en 95 au moment de l'alternance Mitterrand-Chirac.

Il existe un risque d'instrumentalisation

Cela veut dire deux choses. D'abord qu'il y a un risque d'instrumentalisation politique, le fait que cette présidence se transforme en exercice de communication personnelle destinée à porter un possible candidat Macron vers la présidentielle. C'est ce que craignent ses adversaires qui lui reprochent de ne pas avoir inversé par exemple avec la République tchèque qui prendra le relais au second semestre 2022. Il aurait pu, mais il fallait la validation des 27, et ce calendrier est fixé depuis 2016, quand l'ordre de passage de chacun a été remis en ordre après le Brexit et fixé jusqu'à 2030. On peut dire aussi que Macron n'a pas attendu cette présidence pour s'investir sur les questions européennes. La deuxième chose, c'est qu'à partir de la mi-mars on va entrer en France en période de réserve. Et là c'est un peu plus compliqué : cela signifie qu'Emanuel Macron n'a que deux mois et demi pour faire avancer "le dossier Europe".