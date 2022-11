La "diplomatie du panda" au secours des relations entre la Chine et Taïwan

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

L'état de santé du panda géant Tuan Tuan a permis de calmer temporairement les tensions entre Pékin et Taipeï, avec la visite d'une délégation chinoise à Taïwan.

Un petit signe de réchauffement dans les relations difficiles entre Pékin et Taipei a été rendu possible grâce à Tuan Tuan. Ce panda géant avait été offert par la Chine à Taiwan, en 2008, à une époque où les relations entre deux rives du détroit s’étaient améliorées.

Tuan Tuan est désormais très malade, quasiment en fin de vie. Taïwan a donc invité deux vétérinaires chinois du centre de recherche et de protection des pandas, basé dans la province du Sichuan, à venir au chevet du panda géant.

Ce ne sont "que" des vétérinaires, mais il s’agit tout de même d’une visite officielle d’une délégation chinoise à Taïwan, ce qui ne se produit jamais, surtout en ce moment, dans un contexte de tension extrême, quelques semaines après les manœuvres militaires de grande envergure menées par Pékin prés de Taïwan.



Les autorités taiwanaises ont d'ailleurs souhaité rendre visible cette visite officielle : une conférence de presse a été organisée pour montrer que les deux rives du détroit travaillaient main dans la main sur le cas de Tuan Tuan. "Pour l'instant nous n'avons aucun moyen de déterminer la cause de sa maladie", explique Chen Yuyan, directrice du secteur panda au zoo de Taïwan.

"Nous restons toujours en contact étroit avec nos collègues chinois, nous avons discuté avec eux du plan de traitement. Nous sommes d'accord ensemble." Chen Yuyan, directrice du secteur panda du zoo de Taïwan à franceinfo

"Le panda a reçu des injections de médicaments apaisant comme des stéroïdes, détaille-t-elle. Pour la nourriture, nous avons augmenté la teneur en protéines avec des compléments nutritionnels."

Les internautes partagés sur l'efficacité de cette diplomatie du panda

Sur les réseaux sociaux, de nombreux Chinois saluent ce déplacement, souhaitant leurs meilleurs vœux de rétablissement à Tuan Tuan. Certains notent quand même les limites de la diplomatie du panda, qui a permis par le passé à la Chine d’apaiser ses relations avec un certain nombre de pays. Dans le cas de Taïwan, ce ne sera évidemment pas le cas, l'effet de la diplomatie du panda s'annonce uniquement éphémère, le temps de cette courte visite. Des internautes chinois se montrent même pessimistes, estimant que le décès de Tuan Tuan serait un mauvais signe de plus dans les relations compliquées entre la Chine et Taïwan.