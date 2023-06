L'Irlande accorde des subventions à ceux qui s'installent sur ses îles isolées pour lutter contre la désertification rurale

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

L'Irlande prend à bras le corps le problème de la désertification rurale et s'en donne les moyens, allant même jusqu'à donner de l'argent à ceux qui investiront sur des îles isolées.

Si vous aimez les falaises fouettées par les embruns et les prairies infinies, si vous voulez tout plaquer pour une vie paisible, loin du chaos urbain, "Our Living Islands" ("nos îles vivantes") va vous intéresser. C'est le programme lancé par le gouvernement irlandais pour repeupler les îles qui ont perdu presque 15% de leur population en trente ans, et surtout leur redonner de l'attractivité.

Une partie de ce programme est axée sur le logement. A partir du 1er juillet, si vous y achetez un bien immobilier vacant vous aurez droit à une belle subvention, jusqu'à 85 000 euros. Il faut quand même poser sa candidature. Mais vous avez le temps, ce plan va s'étaler sur dix ans.

Une trentaine d'îles sont concernées

Où investir ? Vous avez le choix : une trentaine d'îles sont concernées, essentiellement sur la façade ouest. Inis Mór, pas loin de Galway : 3 000 habitants seulement mais déjà une renommée internationale grâce à un film, "Banshees d'Inisherin", récompensé à la Mostra de Venise et aux Golden globes. A chaque fois que des images de discours de remise de récompense tournent sur les réseaux sociaux, cela fait exploser les réservations touristiques. Là, au moins, vous ne serez seul. But let's be honnest, Inis Mór c'est la tête d'affiche. Les autres sont moins connues, moins grandes, moins peuplées et parfois moins accessibles.

Quelles sont les conditions ? Le logement doit avoir été construit avant 1993 et être vide depuis au moins deux ans. Ensuite la subvention varie : les 85 000 euros seront attribués pour une ruine où il faut tout refaire. La subvention baisse à 60 000 euros pour les maisons vides en bon état - soit 20% de plus que les enveloppes allouées pour des projets similaires dans le reste du pays. Sur le papier, l'initiative est séduisante. En réalité, elle compense tout juste le surcoût lié à des chantiers insulaires et isolés, forcément plus chers. Dernière condition, et pas la moindre : il faut obtenir le droit de séjourner dans le pays. L'autorisation de séjour n'est pas indispensable pour acquérir une propriété mais elle l'est pour ceux qui souhaiteraient y résider de manière permanente.

Un plan ambitieux

Le programme irlandais n'est pas nouveau : d'autres régions rurales, en Suisse, en Espagne ou en Italie ont déjà lancé ce type de programme. La particularité c'est qu'il s'inscrit dans un plan plus large : le gouvernement va aussi investir dans la rénovation des routes, des jetées, des rampes d'accès aux plages... ce qui fera venir les touristes. Pour cela, il a déjà débloqué 1,8 millions d'euros. Il y a même une ligne dans ce budget pour installer un nouveau téléscope à pièces sur inish méon(a) pour pouvoir admirer le paysage.