Italie : un rappeur réveille les passions contradictoires pour Naples

Le Festival de la chanson, organisé chaque année à San Remo, est incontournable en Italie : la dernière des cinq soirées en prime time a rassemblé 14 millions de personnes devant la Rai, soit plus de 70% de part d’audience. Toute l’Italie est devant San Remo, et le moindre détail suscite les polémiques.

Une des chansons en lice à San Remo cette année a provoqué beaucoup de réactions. Première controverse : elle est en dialecte napolitain, alors qu'en principe ne sont acceptés que les titres en italien. Mais l’artiste qui interprète ce morceau, I P' Te, Tu P' Me ("Chacun sa route"), est lui aussi incontournable. Il s’appelle Geolier (de son vrai nom Emanuele Palumbo), né à Naples il y a 23 ans. Et son album Il Coraggio Dei Bambini ("Le courage des enfants") a été le plus vendu en Italie l’an dernier.

À San Remo, Geolier a cartonné avec sa chanson : elle a remporté le vote du public, mais en tenant compte du vote de la critique, elle est n’est arrivée que deuxième au classement final. Une deuxième polémique a donc éclaté entre ceux qui estiment que le vote populaire a été méprisé et ceux qui laissent entendre que les jeunes et les habitants du Sud ont bourré les urnes. Geolier a été sifflé par une partie du public, troisième polémique pour cet artiste dont les clips et les textes sont parfois violents.

Geolier célébré à Naples

Dès son retour de San Remo, le rappeur a été accueilli en héros à Naples, le maire lui remettant médaille et plaque d’honneur de la ville. Ce qui a provoqué une quatrième controverse, parce qu’entre les chansons des artistes en compétition à San Remo viennent en plateau des personnalités de tous horizons. Cette année, venue pour prononcer un plaidoyer contre la violence, il y avait la mère d’un autre jeune Napolitain, Giogio. C'était un musicien classique prometteur, qui a été tué l’été dernier dans la ville d’un coup de pistolet. Une histoire de scooter mal garé a viré au drame. Le fait-divers avait été très médiatisé. Geolier était venu aux obsèques de Giogio, à la demande de sa mère, qui voulait envoyer un message à ce qu’elle appelle "la Naples bâtarde".

Mais les honneurs que la mairie a rendu au rappeur lundi 12 février n'ont pas plu à la mère de Giogio : en résumé, elle estime on ne célèbre que la Naples violente. Le jour où la ville du sud ne suscitera pas de passion contradictoire n’est pas arrivé. En attendant, il n’y a déjà plus un billet à vendre pour les trois dates de concert de Geolier au mois de juin à Naples