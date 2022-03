Guerre en Ukraine : que signifie ce Z, devenu l'emblème des soutiens à l'offensive russe ?

On les a vus dès le premier jour sur les longues colonnes de blindés envahissant l'Ukraine. De grands Z peints en blanc sur le côté ou l'arrière des carosseries vert kaki. D'autant plus intrigants que le Z n'existe pas dans l'alphabet cyrillique utilisé par les Russes. On a tout entendu depuis 12 jours sur sa signification, y compris le plus loufoque ; et même les experts militaires ne sont pas d'accord.



Pour certains c'est un signe de distinction : les blindés russes et ukrainiens se ressemblent beaucoup, le Z permettrait de ne pas être visé par erreur. La méthode a fait ses preuves pendant la Seconde Guerre mondiale. D'autres estiment que c'est plutôt pour identifier les différents groupes d'intervention. L'état-major de l'armée ukrainienne a d'ailleurs diffusé un document qui liste les différents symboles utilisés par les Russes.

Curious about what letter markings on Russian troop vehicles mean? Ukrainian General Staff has provided a decoder:



Z: Eastern Forces

|Z| - Crimea Forces

O - Forces from Belarus

V - Naval infrantry

X - Kadyrov’s Chechens

A - Special Forces (National Guard, FSB, Special Ops) pic.twitter.com/pkbDw01nr3 — Dmitri Alperovitch (@DAlperovitch) March 2, 2022Le Z pour les forces positionnées dans l'Est de l'Ukraine, le Z à l'intérieur d'un carré pour celles qui patrouillent en Crimée, le O ou le cercle pour les troupes en Biélorussie

De son côté, le ministère de la Défense n'a pas vraiment donné d'explication mais vendredi 4 mars, il a publié sur son compte Twitter deux visuels de propagande affichant un énorme Z bien visible. Sur le premier on peut lire "dénaZification" (terminologie empruntée à Vladimir Poutine qui veut "dénazifier" l’Ukraine) et sur l'autre, l'expression "Za pobedu" ("pour la victoire"). Mais en aucun cas, le Z de Zelensky, le président ukrainien, comme certains l'ont prétendu un temps.

Ce Z aujourd'hui est devenu le symbole du soutien à la guerre, y compris dans la population civile. On le peint sur des camions poubelles, on le dessine avec des autocollants sur le pare-brise des voitures. Des entreprises et des journaux dont le nom comportent un Z ont manipulé la lettre pour la mettre en évidence. Les réseaux sociaux, de TikTok à Facebook, regorgent de vidéos où des jeunes ensemble forment un grand Z en agitant des drapeaux russes, la scène est filmée du ciel.

On voit aussi des clips très soignés de flashmob où les participants portent tous un tee-shirt noir avec un grand Z blanc, tee-shirt vendu 12 dollars sur le site de la chaîne Russia Today. Des politiciens, des influenceurs, des experts pro-Poutine dans les émissions télé s'affichent avec ce symbole en "soutien aux militaires".

Russian Ivan Kuliak wore the letter Z on his chest during the Artistic Gymnastics World Cup in Doha.

The Z is reportedly a symbol of support for Russia's invasion of Ukraine. (Kuliak won bronze in parallel bars. Ukraine's Kovtun Illia won gold.)https://t.co/iZ1Kb5RIUq pic.twitter.com/Qi6wGHMGHO — Rick Westhead (@rwesthead) March 5, 2022

Des sportifs aussi s'affichent avec ce symbole. Ce week-end lors de la Coupe du monde de gymnastique à Doha, le Russe arrivé 3e portait sur son justaucorps un Z à la place des initiales de son pays. Son entraîneur l'a soutenu mais la Fédération a demandé l’ouverture d’une enquête disciplinaire.

Est-ce un mouvement spontané ?

Ce Z est devenu tellement omniprésent que tout cela ressemble à vrai dire davantage à une campagne bien orchestrée pour susciter le soutien à la guerre.. Dans le New York Times, Vasily Gatov, un analyste russo-américain, explique qu'il existe une petite armée de propagandistes payés par l'État pour diffuser ce symbole au maximum et lui donner une fausse apparence de popularité. Une bonne façon de saturer les réseaux sociaux et limiter la diffusion d’images de la guerre, la vraie.