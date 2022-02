En Espagne, un village englouti par les eaux d'un barrage refait surface à cause de la sécheresse

Le village s'appelle Aceredo, en Galice, au nord-ouest de l'Espagne, tout près de la frontière Portugaise. Le 8 janvier 1992 pour la mise en service du barrage d'Alto Lindoso, ses habitants sont expulsés et la commune est engloutie sous les eaux. Sauf que depuis l'automne dernier, le niveau du réservoir ne cesse de baisser. Il est aujourd'hui en-dessous de 15% de sa capacité et les quelques 70 maisons d'Aceredo ont réapparu : des restes de charpente effondrées, mais aussi des murs encore debouts quasiment intacts et tout un bric-à-brac grisâtre et boueux, où l'on distingue d'anciennes voitures et des objets à moitié rouillés, dont une caisse de bouteilles de bière. Tout un monde figé ressurgi du passé.

Le réchauffement climatique en cause

Les eaux ont baissé en raison d'une sécheresse exceptionnelle. En Galice le mois de janvier 2022 est considéré comme le deuxième le plus sec et le plus chaud depuis l'an 2000. Il n'a plu que le quart de ce qu'il aurait dû pleuvoir à cette période. Un manque de précipitation qui s'est déjà fait sentir à l'automne. La réapparition d'Aceredo d'ailleurs n'est pas une première. En 2017 déjà, lors d'un autre épisode de grande sécheresse, le même phénomène s'était produit.

España | Pueblo fantasma emerge tras la sequía.

Aceredo est donc devenu un symbole très concret du réchauffement climatique. D'ailleurs depuis la réapparition des ruines, il y a régulièrement des embouteillages sur la route du barrage : des centaines de visiteurs viennent observer le site avec un mélange de crainte et de fascination car Aceredo questionne notre adaption au changement climatique.

L'utilisation des barrages surveillée

En Espagne, les réservoirs d'eau sont désormais à 44% de leur capacité en moyenne. Au cours de la dernière décennie, c'était 61%. Le barrage d'Alto Lindoso est d'ailleurs en arrêt depuis le mardi 1er février, il n'y a plus assez d'eau.

La viabilité de ces barrages revient régulièrement dans le débat public espagnol. Et le sujet devient aussi politique. La maire de la ville voisine accuse la compagnie d'électricité portugaise qui gère le réservoir d'"exploitation agressive" des ressources. La ministre régionale de l'Environnement a d'abord tenté de minorer le problème avant de décréter une pré-alerte de sécheresse. Les associations écologistes se sont emparés du sujet, elles demandent une étude précise de l'utilisation des barrages. Aceredeo ne sera pas sorti des eaux pour rien.