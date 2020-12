En Chine, condamnée à 4 ans de prison pour avoir documenté l'épidémie de coronavirus

Elle s'appelle Zhang Zhan, elle a 37 ans, elle vient de Shanghai.

C'est une ancienne avocate, idéaliste et obstinée selon ses proches, qui est devenue lanceuse d'alerte pour documenter la vérité face aux dissimulations des autorités sur l'épidémie.

Arrêtée en mai dernier, formellement inculpée en novembre, après six mois de détention, elle vient d'être condamnée, trois heures à peine après le début de son procès, à 4 ans de prison pour « provocation aux troubles", des termes régulièrement utilisés en Chine contre les opposants.

Le jugement a été prononcé à huis clos. Des journalistes mais aussi des diplomates étrangers et des partisans de Zhang Zhan qui ont essayé d'entrer dans le tribunal ont été repoussés par la police.

Heavy security as Chinese citizen journalist jailed for 4 years for reporting on Wuhan virus. Zhang Zhan's live reports were widely shared on social media in February https://t.co/wnuAD2P6wc Police try to block journalists outside the Shanghai court where Zhang was on trial pic.twitter.com/Wmd7aDMA8E

Le procureur avait recommandé la peine maximale, en invoquant la récidive : en 2019, la lanceuse d'alerte avait déjà été arrêtée pour avoir manifesté son soutien aux militants pro-démocratie de Hong Kong. Ce qui lui avait valu deux mois de détention, avec examens psychiatriques.

En février 2020, Zhang Zhan se rend dans la ville de Wuhan, qui est alors en quarantaine et l'épicentre de l’épidémie de Covid-19. Avec son téléphone portable, elle filme ce qu'elle voit : la gare, complètement déserte. La situation chaotique dans les couloirs d'un hôpital. Un centre de santé communautaire où un homme lui dit avoir payé un test de dépistage pourtant censé être gratuit.

Video of #ZhangZhan

A citizen journalist , who reported about the coronavirus from Wuhan during the lockdown, was sentenced to four years in jail under the crime of "picking quarrels and provoking troubles” today .

pic.twitter.com/Pgtw7v0Crr