Cuba : la manifestation de la dissidence réduite au silence

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24

Le monde est à nous Isabelle Labeyrie Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24

Ils voulaient défiler de manière pacifique, lundi 15 novembre, habillés tout en blanc dans les rues de la Havane et de plusieurs grandes villes. Ceux qui n'osaient pas sortir devaient accrocher un drap blanc à leur fenêtre. Mais le régime de Cuba ne les a pas laissés faire ; la grande manifestation pour le changement, appelée 15N pour "15 novembre", s'est transformée en tous petits groupes isolés dans les quartiers et des chansons diffusées sur les réseaux sociaux.

Après les manifestations historiques du 11 juillet à Cuba, qui ont fait un mort et des dizaines de blessés, le gouvernement castriste est aux aguets. Plus de 650 personnes arrêtées cet été sont toujours sous les verrous, pas question de laisser le moindre espace à la contestation. Le régime s'y est pris comme d'habitude, en arrêtant ces derniers jours plusieurs dizaines de militants parmi les organisateurs de la manifestation, des membres de l'opposition, des journalistes indépendants. Des assignations à résidence très strictes avec policiers en civil stationnés devant les logements, pour quelques heures, quelques jours ou plusieurs mois. Une activiste est restée 200 jours confinée chez elle avant d'être arrêtée hier.

Des actes de "répudiation"

Sans compter les coupures d'internet ciblées, et ce qu'on appelle les actes de "répudiation", pratique ancienne à Cuba : quelques dizaines de contre-manifestants se massent juste sous les fenêtres des dissidents pour danser, crier des slogans pro-gouvernement et mettre de la musique très très fort.

Valiente opositor cubano enfrenta a turba de paramilitares cubanos enviados por el dictadorzuelo @DiazCanelB. Tantos cobardes en contra de una verdad, y ni así pueden. #PatriaYVida #SOSCuba #15N pic.twitter.com/3hd3PMNfGY — Cristian Crespo F. #15N Vamos con todo! (@cristiancrespoj) November 15, 2021

L'opposition cubaine réclame la fin du régime castriste, perpétué par le président Miguel Diaz Canel, la liberté d'expression, mais aussi à manger. Le mécontentement social est de plus en plus fort, Cuba vit sa pire crise économique depuis près de trente ans, avec des pénuries d'aliments et de médicaments agravés par la pandémie.

Lundi, le gouvernement voulait justement célébrer un certain retour à la normale, la réouverture des écoles, la reprise du tourisme international après des mois de mise sous cloche. Il a accusé l'opposition de saboter ses efforts. Cette manifestation tuée dans l'œuf a d'ailleurs donné lieu à nouvelle passe d'armes avec les États-Unis, qui ont réaffirmé leur soutien plein et entier à un changement de régime à Cuba.