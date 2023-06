Creuser un trou de 10 kilomètres de profondeur, l'exploit géologique de la Chine

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

La Chine s'est lancé un drôle de défi : creuser le plus profondément possible vers le centre de la Terre. Et elle espère atteindre les 10 km en un temps record.

Depuis deux semaines, quelque part dans l'immense désert de dunes du Taklamakan, surnommée la Mer de la mort, dans le Xinjiang, une drôle de machine creuse encore et toujours, jour et nuit. Et elle va creuser au total 457 jours. Ce monstre de 2 000 tonnes, capable de résister à des températures de plus de 200°C, va traverser les couches de la croûte continentale et atteindre 10 kilomètres. Plus haut que l'Everest, mais sous terre.

Son but ? Atteindre des roches de l’ère du Crétacé, la période juste avant l'extinction des dinosaures, il y a 65 millions d’années. Le forage doit permettre de collecter de nouvelles données, dans un but de recherche scientifique.

Trouver un gisement d'hydrocarbures ?

Mais les Chinois ont un deuxième objectif : énergétique, cette fois. L'opération est dirigée par la société nationale du pétrole, principal producteur du pays. L'espoir, c'est de tomber sur un gros gisement. Car la Chine, deuxième puissance mondiale et plus gros consommateur d’énergie de la planète, court après son indépendance énergétique. Propre ou polluante, elle exploite toutes les ressources possibles.

C'est aussi une sorte de démonstration de sa puissance... même si elle sait qu'elle ne décrochera pas la médaille d'or. Le trou le plus profond jamais creusé par l'homme, ce sont les Soviétiques qui l'ont fait, en 1989, au puits de Kola, en Russie. Il a été foré pendant près de vingt ans pour atteindre 12 262 mètres. Le but était alors d'atteindre la limite entre la croûte terrestre et le manteau supérieur de la Terre, à 15 000 mètres. Le manque de financement ne leur a pas permis d'aller jusque-là.

Des ambitions spatiales

La Chine, elle, va creuser moins profond, mais beaucoup plus vite, en un an trois mois et deux jours. C'est très ambitieux. Mais il s'agit aussi de montrer au monde sa capacité à financer et à réaliser des projets qui dépassent les limites, que ce soit dans les domaines technologique, scientifique... ou spatial.

Le jour où les travaux de forage ont commencé, trois astronautes ont d'ailleurs rejoint avec succès la station Tiangong, et Pékin confirmait sa volonté d'envoyer un Chinois sur la lune d'ici à 2030. L'Empire du Milieu veut s'étendre, des plus grandes profondeurs de la terre aux confins de notre galaxie. Ses ambitions sont sans limites.