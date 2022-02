Contre les cartels, les États-Unis suspendent l'importation d'avocats du Mexique

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24

Depuis le 12 février 2022, plus aucun avocat ne passe la frontière. Alors que c'est bien du Mexique que les États-Unis font venir les trois quarts de leurs importations.

Les Américains raffolent de ce fruit vert et tendre, un "superaliment" plein de bons nutriments : ils en consomment trois fois plus qu'il y a 20 ans.

Le Super Bowl est le jour de l'année où ils en mangent le plus. La soirée télé devant la finale du championnat de la National League of football ne se conçoit pas sans un méga bol de guacamole à portée de main ! L'annonce est tombée 24 heures avant, au pire moment.

Menaces contre un fonctionnaire américain

Les importations sont suspendues parce qu'un fonctionnaire américain du ministère de l'Agriculture, qui faisait une inspection de routine dans l'état du Michoacán pour vérifier les normes d’exportation, a reçu des menaces par téléphone. On ne sait pas précisément lesquelles. Mais l'incident est attribué à un cartel de la drogue.

Or c'était déjà arrivé en 2019. À l'époque, les autorités sanitaires américaines avaient prévenu : si ces menaces recommençent, si la sécurité des inspecteurs est remise en cause, Washington "suspendra immédiatement ses importations". Menace mise à exécution.

Au Mexique les cartels sèment la terreur chez les producteurs d'avocatshttps://t.co/7zFdG6Vzmu pic.twitter.com/8Eh221ruXg — franceinfo plus (@franceinfoplus) September 19, 2017

Le phénomène n'est pas nouveau. Mais il se renforce en même temps que la demande mondiale explose. Après la bière et la tequila, l'avocat est le troisième produit agroalimentaire d’exportation du Mexique, qui détient par ailleurs le record mondial de production. La culture de l'avocat a beau être responsable d'une déforestation accélérée, c'est une activité qui reste extrêmement lucrative. Un véritable "or vert" qui suscite la convoitise du crime organisé.

Des milices d'auto-défense contre les cartels

Depuis plusieurs années au Michoacán, de plus en plus d'agriculteurs sont contraints de verser une partie de leurs revenus aux cartels. Il y a des enlèvements, de la violence, des fusillades. Au moins neuf organisations ont été répertoriées, qui s'affrontent entre elles pour étendre leur territoire.

Le ras-le-bol de la population est tel que dans certains communes, en juin dernier, les habitants ont eux-mêmes pris les armes et créé une milice d'auto-défense, Pueblos Unidos, pour surveiller les plantations et les routes où passent leurs camions chargés d'avocats.

Cet État du Mexique est l'un des plus grands producteurs d'avocats du monde. Après des années de violences des cartels qui convoitent leurs exploitations, ces habitants du Michoacán ont créé Pueblos Unidos, un groupe civil armé pour se protéger. Ils racontent. pic.twitter.com/2AsPjITkbd — Brut FR (@brutofficiel) September 6, 2021

La décision américaine va impacter environ 300 000 producteurs et représenter un manque à gagner très important pour l’économie mexicaine. L'ambassade des États-Unis dit travailler avec Mexico pour "rétablir de bonnes conditions de sécurité" qui permettront aux inspecteurs de reprendre leurs activités.

L’affaire a même fait réagir le président mexicain. Andrès Manuel López Obrador accuse les États-Unis d'avoir pris cette décision pour des raisons commerciales : “Il y a beaucoup d’intérêts en jeu, économiques, politiques. Il y a d’autres pays qui veulent vendre leurs avocats […]. Alors ils font du lobbying, ils cherchent des sénateurs, des fonctionnaires pour nous mettre des obstacles.”

Facilitar la exportación de aguacates mexicanos a y garantizar la seguridad de nuestros equipos de inspección agrícola van de la mano. Estamos trabajando con @GobiernoMX para garantizar condiciones de seguridad que permitan a nuestro personal en #Michoacán reanudar operaciones — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) February 14, 2022

La réalité est que le gouvernement mexicain, dépassé par les narcotrafiquants, est incapable d'assurer la sécurité des producteurs. On ne sait pas combien de temps durera cette suspension. Mais elle risque aussi d'entraîner une hausse des prix, alors que l'avocat explose déjà les tarifs ces dernières semaines. La prochaine fois que vous en aurez dans votre assiette, vous ne regarderez plus votre avocat de la même façon.