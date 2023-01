Chine : le cinéma ne connaît pas la crise écouter (2min)

Malgré les trois ans de politique zéro Covid et maintenant une flambée inédite d’épidémie, le box office bat régulièrement des records et les salles de cinéma en Chine sont de plus en plus nombreuses.

Article rédigé par Sébastien Berriot

Un tournage le 24 décembre 2016 dans les studios Hengdian (Chine) (TAN JIN / XINHUA)

Le Hollywood chinois se trouve dans le sud du pays. Hengdian est une ville entière dédiée au cinéma, des studios à perte de vue sur plus de 3 330 hectares. Il y a même une réplique grandeur nature de la Cité interdite de Pékin. Dans cet immense espace, les tournages s’enchaînent du matin au soir, tous les jours de l’année. Depuis le début de l’épidémie de Covid, des systèmes de bulle sanitaire ont été mis en place pour éviter un arrêt des tournages pendant de longues périodes. Des records ont même été battus, explique le président des studios, Sang XiaoQing : "Nous avons eu une interruption de deux mois en 2020. Mais ensuite, le travail a repris de manière très forte. Le nombre d'équipes de tournage a atteint un niveau record, le nombre de productions a augmenté de plus de 30% au cours des deux dernières années." Confirmation avec Yu Rongtoa, chef de production au sein des studios Hengdian : la demande de cinéma en Chine a été plus forte que le Covid, dit-il. "Je travaille à la fois pour le cinéma et pour les séries télé. Là, je n'ai pas encore fini ce film et j'ai déjà calé le boulot suivant ! Quand je vais sortir de ce studio, j'irai aussitôt à celui d'à côté, pour le film suivant. Je travaille entre huit et dix mois par an." Artistiquement, un bilan beaucoup moins positif Avec la fermeture des frontières pendant ces trois années de Covid, la Chine s’est repliée sur elle-même, empêchant par exemple les contacts entre les réalisateurs chinois et le reste du monde. Résultat : un manque d’inspiration pour les cinéastes chinois. La plupart des films qui sont sortis sont de grosses productions à caractère nationaliste. L’épidémie aussi eu pour effet d’éloigner les films étrangers. Enfin, la censure est toujours aussi présente. Le Covid n’a rien changé sur ce plan. Dans la manifestation organisée fin novembre à Pékin contre la politique zéro Covid, des slogans en rapport avec le cinéma ont aussi entendus : "Fini les contrôles, davantage de liberté pour les films", ont scandé certains manifestants.