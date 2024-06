Chine : la course contre la montre des exportations avant l'augmentation des droits de douane

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

Pour les entreprises chinoises qui exportent, le temps presse. Les nouveaux droits de douanes imposés par l’administration Biden doivent normalement entrer en vigueur le 1er août. Et ce n’est pas rien : pour les véhicules électriques, par exemple, les tarifs vont être multipliés par quatre et atteindre 100%. Les voitures électriques constituent la partie la plus spectaculaire, mais d’autres produits vont être touchés, comme les semi-conducteurs, les batteries ou encore les cellules solaires.

Au total, le tour de vis des Américains va impacter 18 milliards de dollars d’importations chinoises. De quoi affoler les entreprises, qui poussent en ce moment leurs exportations au maximum pour bénéficier le plus possible des tarifs actuels, avant l’augmentation. Les exportations de véhicules électriques chinois ont par exemple bondi de 21% entre janvier et avril aux États-Unis, mais aussi au Canada et dans l’Union européenne, qui envisagent également d’augmenter leurs droits de douane pour un certain nombre de produits chinois, comme les voitures électriques.

Pas assez de containers maritimes

Les entreprises se démènent pour exporter le plus possible, tellement que la machine est en train de se gripper : la Chine fait face depuis début mai à une pénurie de containers maritimes vides. Selon le journal économique Caixin, certains exportateurs sont prêts à payer le prix fort, plus de 1 000 dollars pour avoir un container. C’est plus de trois fois le prix qui était pratiqué l’année dernière. Les fabricants de containers ont mal à faire face avec des carnets de commandes qui sont pleins jusqu’à fin septembre.

Certains fabricants de voitures électriques, comme BYD, peuvent compter sur leurs propres bateaux, spécialement conçus pour les exportations de véhicules dans le reste du monde. BYD a déjà mis en service un premier bateau capable de transporter plus de 5 400 voitures électriques chinoises, pour les acheminer en Europe.