Avec la mort de "l'homme au trou", une nouvelle tribu isolée disparaît en Amazonie

Il a été retrouvé par hasard lors d'une patrouille de routine des agents chargés de la protection des indigènes, au coeur de la forêt : allongé dans un hamac accroché à l'extérieur de ses huttes en paille, son corps en état de décomposition était couvert de plumes de perroquet de couleurs vives, "comme s'il s'était préparé à la mort" dit Marcelo dos Santos, explorateur à la retraite qui a suivi son bien-être pour la Funai, la fondation nationale indigène du Brésil. Son décès, jugé naturel, remonte alors à plus d'un mois.

Repéré dans les années 1990 près de la frontière entre le Brésil et la Bolivie, l'homme a résisté pendant près de trente ans à toutes les tentatives de contact, posant des pièges, tirant des flèches sur ceux qui osaient pénétraient son territoire. Refusant les outils, les graines ou la nourriture que certains lui déposaient parfois dans la forêt.

"L'homme au trou"

Les seules images qu'on a de lui remontent à 2008, tournées à la dérobée par un anthropologue franco-brésilien, Vincent Carelli. L'homme, de corpulence moyenne, est quasiment nu. Il coupe un tronc d'arbre avec une sorte de hache. Depuis personne ne l'a jamais vu.

Il était célèbre et pourtant il n'avait pas de nom... On l'avait simplement appelé "Índio do Buraco", "l'indigène du trou", parce qu'il creusait systématiquement des fosses de trois mètres de profondeur, dans ses huttes pour se cacher ou s'abriter, d'autres dans la jungle pour capturer des animaux. Il est mort sans avoir jamais révélé à quelle ethnie il appartenait. Personne ne l'a jamais entendu parler.

Une tribu disparue

On sait malgré tout qu'il était le dernier survivant de sa tribu. Dans les années 1970, des éleveurs brésiliens illégaux qui cherchent des terres pour s'étendre leur distribuent de la mort-aux-rats en guise d'offrande, il n'y a qu'une poignée de survivants. Vingt ans plus tard, des mineurs, cette fois, attaquent le campement et massacrent ce qui reste de la tribu. "L'homme au trou" est le seul à en réchapper. Vivre dans l'isolement le plus complet loin des étrangers, fuir les hommes était sa meilleure chance de survie.

En 1998, pour le protéger, le département des affaires indigènes du gouvernement, la Funai, crée alors pour lui une immense réserve clôturée de 8 000 hectares connue sous le nom de territoire indigène de Tanaru. En vertu de la constitution brésilienne, les populations indigènes ont droit à leurs terres traditionnelles.

L'accès en est restreint, des agents patrouillent régulièrement... Mais plusieurs fois ses parcelles de terre cultivées et ses huttes sont détruites. En 2009, des fermiers endommagent un poste d'observation de la Funai et tirent des coups de feu. Les groupes de défense des droits des autochtones ont demandé que même après sa mort, la réserve de Tanaru bénéficie d'une protection permanente.

Jair Bolsonaro contre la cause indigène

L'homme au trou n'est pas le dernier indien isolé d'Amazonie : il reste encore une trentaine de groupes au plus profond de la jungle, dont on ne sait presque rien de la langue ou de la culture.

Mais le Brésil compte au total environ 240 tribus, de plus en plus menacées depuis que Jair Bolsonaro est au pouvoir par les incursions de mineurs, de bûcherons ou d'agriculteurs. Le chef de l'État – qui remet son mandat en jeu en octobre – ne cache pas son mépris pour les indiens. Il a même déclaré que son pays avait "commis une erreur" en ne les décimant pas, comme l'avaient fait les États-Unis. Jair Bolsonaro a à la fois assoupli les réglementations pour développer l'exploitation forestière, l'élevage et l'exploitation minière en Amazonie et réduit les protections des groupes indigènes et des terres protégées. Il a également réduit les fonds et le personnel fédéraux, affaiblissant les agences chargées de faire respecter les lois indigènes et environnementales.

Les risques auxquels sont confrontés les peuples autochtones du Brésil ont été mis en évidence récemment lorsque la militante Txai Suruí a reçu des menaces de mort après avoir prononcé un discours passionné lors de la cérémonie d'ouverture du sommet mondial sur le climat COP26 à Glasgow.