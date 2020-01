Au Maroc, donner son opinion sur Twitter peut conduire... en prison

Manifestation de soutien au journaliste Omar Radi détenu pour un tweet dénonçant une décision de justice, à Rabat (Maroc), le 28 décembre 2019. (STR / AFP)

Son indignation le conduit aujourd'hui devant un tribunal. Au mois d'avril, Omar Radi découvre avec stupeur le jugement rendu contre 42 contestataires marocains. Des peines allant jusqu'à 20 ans de prison pour des manifestants ayant participé, en 2016 et 2017, au mouvement de révolte pacifique du Rif, une région dans le nord du pays.

Lahcen Talfi, juge de la cour d'appel, bourreau de nos frères, souvenons-nous bien de lui. Dans beaucoup de régimes, les petits bras comme lui sont revenus supplier après en prétendant "avoir éxécuté des ordres". Ni oubli ni pardon avec ces fonctionnaires sans dignité ! https://t.co/MlCAqhPlCX — Omar Radi (@OmarRADI) April 6, 2019

Sur Twitter, le jeune journaliste explose qualifiant le "juge de la cour d'appel" de "bourreau". Il continue : "Souvenons-nous bien de lui. Dans beaucoup de régimes, les petits bras comme lui sont revenus supplier après en prétendant 'avoir seulement exécuté les ordres'. Ni oubli ni pardon avec ces fonctionnaires sans dignité."

Convoqué puis arrêté

Omar Radi est convoqué devant la Brigade de la police judiciaire : une première fois au printemps, puis le 26 décembre. Arrêté dans la foulée, conduit en prison, il est accusé d'outrage à magistrat et risque un mois à un an ferme.

J'ai reçu une convocation, orale puis écrite, de la part de la Brigade nationale de la police judiciaire(BNPJ). Je m'y présenterai demain. J'ignore les raisons de cette nouvelle convocation. Il y a 9 mois, j'avais été convoqué au même service de police pour une histoire de tweet. pic.twitter.com/Fe6l31VNiC — Omar Radi (@OmarRADI) December 25, 2019

À 33 ans, le journaliste a publié plusieurs enquêtes remarquées et primées sur l'injustice sociale et la corruption dans son pays, révélant notamment une affaire de terrains appartenant à l'État et rachetés à prix dérisoire par des ministres et des conseillers du roi. Son arrestation soulève une vague de protestations.

L'organisation Human Rights Watch dénonce un "procès injustifié", qui survient dans une atmosphère "de plus en plus suffocante" pour les journalistes, les dissidents ou les artistes qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Au Maroc, l'Association des droits de l'homme fustige même "une campagne féroce de l'État contre la liberté d'opinion".

"Campagne de l'État contre la liberté d'opinion"

Des rassemblements pour la libération d'Omar Radi ont lieu à Rabat et à Paris. Lundi 30 décembre, plus de 500 intellectuels, journalistes, acteurs et avocats signent une tribune dans le journal Le Monde contre "l'injustice de la justice".

Tribune | Un collectif dénonce les atteintes à la liberté d’expression au Maroc après l’arrestation du journaliste Omar Radi pour avoir publié un tweet critiquant une décision de justice condamnant des contestataires du Rif https://t.co/UximvgPpxO — Le Monde (@lemondefr) December 30, 2019

La pression a payé

Mardi 31 décembre, Omar Radi a été remis en liberté provisoire.Il comparaît donc libre à la nouvelle audience de son procès, devenu le symbole du durcissement du régime.

Upon his release earlier today, Moroccan journalist & activist @OmarRADI told reporters: “I hope [#Morocco’s] judiciary will reasonably deal with my issue and move towards democracy and human rights." #FreeKoulchi https://t.co/HYk0gZa0dY — Youssef IGrouane (@YoussefIGrouane) December 31, 2019

Le procès est finalement reporté au 5 mars 2020. En 2018 six journalistes ont été condamnés à de la prison ferme pour leur couverture des mouvements de contestation. Il y a quelques jours, c'est un lycéen qui s'est vu infliger trois ans de prison pour avoir posté sur Facebook la chanson d'un rappeur lui-même condamné.

Dans son dernier classement des pays qui respectent la liberté de la presse, Reporters sans frontières place le Maroc à la 135e place sur… 180.