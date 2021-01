Au Danemark, un "super zizi" sème la zizanie

C'est un petit bonhomme en pâte à modeler (réalisé en stop motion avec de la pâte à modeler, comme dans Wallace et Gromit). John Dillermand est un peu enrobé, il porte un maillot de corps à rayures rouges et blanches, une belle moustache, il a des yeux ronds comme des billes, il n'est pas très doué... Mais sa vraie particularité, c'est son zizi ! Les Danois disent un " Willy".

Lui aussi rayé rouge et blanc (rien de réaliste), il ressemble à la queue du Marsupilami, qui serait portée par devant. Comme elle, il s'allonge, il s'enroule, il fait ressort. C'est un "superpouvoir" en somme, avec lequel John fait plein de choses intéressantes, un peu comme l'inspecteur Gadget : il s'en sert comme canne à pêche, pour s'envoler dans le ciel, pour arrêter les voitures ou comme fouet pour faire fuir un méchant lion.

Mais de temps en temps aussi, ce zizi-là n'en fait qu'à sa tête: il casse un vase ou attrape la glace qu’un enfant s'apprêtait à déguster. Comme le dit le générique, il n’y a "rien que John ne puisse faire" avec son appendice.

Cette série humoristique en treize épisodes, destinée aux 4 à 8 ans, est diffusée sur Ramasjang, la chaîne pour enfants du groupe de télévision publique DR, l'équivalent de France Télévisions. Mais cette célébration de la masculinité a du mal à passer : certains parents rient beaucoup, avec leurs enfants, et s'en amusent même dans la vraie vie

