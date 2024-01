Aide à l'Ukraine : nouveau bras de fer entre la Hongrie et l'Union européenne

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi et le dimanche à 7h24 et 9h24

Laisser Viktor Orban faire obstruction, comme il l'a déjà fait en décembre, cela voudrait dire donner raison à un gouvernant ouvertement pro-russe et affaiblir l'Ukraine sur les plans militaire et politique. Et, in fine, mettre en danger la sécurité des européens. Pour éviter ce scénario du pire, quelques fonctionnaires du conseil ont donc imaginé en secret une stratégie très simple : faire chanter le maître chanteur en le menaçant de mettre à terre l'économie hongroise.

🇭🇺 Depuis décembre 2023, Orban a posé son veto sur une aide de 50 milliards d’euros à Kiev. Un dossier sur lequel tous les autres pays de l’UE sont tombés d’accord ⬇️ https://t.co/CfBg8df6bl — Courrier inter (@courrierinter) January 30, 2024

Si Viktor Orban continue à se montrer aussi peu constructif, le document confidentiel (que le Financial Times a pu consulter) propose aux dirigeants des 27 de s'engager publiquement à suspendre de manière définitive les financements européens auxquels a droit Budapest. Notamment les 20 milliards d'euros provisoirement gelés par la Commission en raison des manquements du pays à l'État de droit. Objectif ? Effrayer les marchés, ruiner la confiance des investisseurs, faire grimper les taux des emprunts d'Etat, et faire plonger le forint, la monnaie locale... en somme faire vaciller une économie déjà fragile. Dans le quotidien britannique, le représentant d'une société de conseil explique que l'europe est menacée par un pistolet, elle sort le bazooka. Son message : il est temps qu'Orban rentre dans le rang.

Un message de fermeté

"Je n'ai aucun doute sur l'authenticité de ce document. Connaissant Bruxelles, ils en sont capables", dit Viktor Orban interrogé par le magazine Le Point. Mais à Bruxelles, plusieurs sources de haut niveau démentent vouloir adopter cette stratégie. On sait déjà que la Hongrie a besoin de ces fonds. Et que si elle ne les a pas, cela peut perturber les marchés. "Qui de raisonnable menacerait de précipiter un pays membre et sa population dans une crise économique ?"

Orban sur l’aide à l’Ukraine:" La question fondamentale relève de la souveraineté. La Hongrie, en tant qu'État souverain, s'oppose à cette modification du budget. Malheureusement, ce droit d'un pays indépendant n'est pas accepté par les 26."

https://t.co/hjcvs5fcQX via @LePoint — emmanuel berretta (@Eberretta) January 30, 2024

Amplifié ou non, le message de fermeté est quand même arrivé jusqu'à Budapest qui s'est tout à coup montré plus conciliant. Samedi 27 janvier, la Hongrie a même renvoyé la proposition, déjà faite en décembre, d'accepter qu'une enveloppe de 50 milliards soit versée à l'Ukraine d'ici à 2027, dont 17 milliards de subventions, à condition que le dossier soit régulièrement réexaminé. Cette décision de soutenir ou non l'Ukraine doit être prise, à Bruxelles, jeudi 1er février lors du sommet des 27 pays de l'Union européenne. Viktor Orban en réalité anticipe le soutien de l'extrême droite russophile qui pourrait s'imposer massivement au parlement européen après les élections.

Les européens ont un "plan B"

"Avec Orban ou sans lui, l'UE trouvera une solution" pour aider Kiev, disait mardi 30 janvier le nouveau Premier ministre polonais, Donald Tusk. Les européens ont un plan B. Plusieurs, même ! Certains pays aimeraient activer la procédure de sanction engagée en 2018 (le fameux article 7) qui permettrait de priver la Hongrie de son droit de vote. Sauf qu'il faut l'unanimité, et qu'elle est loin d'être acquise. La Slovaquie a déjà fait savoir qu'elle se tiendrait aux côtés de son voisin.

Autre possibilité, une décision à 26. Mais dans cette configuration il faut passer par un vote des 26 parlements: c'est aussi un pari dangereux. Une fois de plus l'Europe n'a d'autre choix que de trouver un compromis.