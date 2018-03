Le monde de Marie. A Londres, des statues en haut d'une tour, au bord du vide, pour briser le tabou du suicide

C’est un spectacle étrange auquel assistent les habitants de Londres depuis lundi 26 mars au soir : des silhouettes sont apparues au sommet d’un immeuble au centre de la capitale britannique. Et les promeneurs ont eu le choc de leur vie.

Imaginez. Au sommet d’une tour de bureaux, en l’occurrence, ceux de la chaine de télévision ITV, associée à l’opération, des statues. Des statues d’hommes, grandeur nature, habillés comme s’ils sortaient du bureau. Ils sont tout au bord, comme prêts à se jeter dans le vide. Et ils sont 84. Ça fait, beaucoup 84 silhouettes, comme ça, au bord du vide. Sur les photos, l’effet est particulièrement angoissant. C’est voulu. C’est même le but de la manœuvre de ce Project84, comme les 84 statues au bord du gouffre.

On my way to work today I posted this video on snapchat with the caption “is everything ok at the @itvstudios?” Turns out, it isn’t. This powerful message from @theCALMzone is getting people talking about the 84 men who commit suicide in the UK every week. #Project84 pic.twitter.com/ElYXB73aCq