"Mes chansons sont comme des potions magiques" : Émilie Simon sort un nouvel album lumineux "Polaris"

Tous les jours, une personnalité s'invite dans le monde d'Élodie Suigo. Jeudi 18 avril 2024 : l’auteure, compositrice et interprète, Émilie Simon. Elle sort un nouvel album : "Polaris" et sera sur la scène du Trianon le 22 avril.

Émilie Simon est une auteure, compositrice et interprète, habitée par la musique depuis sa plus tendre enfance avec un père ingénieur du son qui a su lui transmettre l'amour et l'importance de fabriquer et de créer. C'est son premier album, Émilie Simon, en 2003, qui lui a permis de rencontrer et le public et la critique et même le métier, avec une Victoire de la musique dans la catégorie album de musique électronique. Il y a eu aussi, en 2005, la bande originale du film La Marche de l'Empereur de Luc Jacquet, également récompensée par une Victoire de la musique. Elle a aussi créé ce personnage de Lily Mercier avec le conte musical gothique Phoenix en 2023 et la même année, a revisité, 20 ans après, son premier album et ça a donné : ES. Aujourd'hui, elle sort Polaris et sera sur la scène du Trianon le 22 avril.

franceinfo : Pourquoi ce titre, Polaris ?

Émilie Simon : J'ai d'abord été assez obsédée par l'image du tigre ailé qui venait kidnapper ce personnage avec ses yeux émeraude et qui l'emmenait sur une étoile. Et ce qui était clair pour moi, c'est que c'était quelqu'un qui avait perdu son nord, donc il fallait qu'elle retrouve son nord et rien de mieux que l'Étoile du Nord pour ça. Donc ça s'est retrouvé sur Polaris.

Il y a vraiment une zone d'ombre et de lumière. Vous alternez un peu comme une funambule. Vous chantez en français et en anglais avec facilité. On découvre davantage votre voix par rapport à d'habitude. C'est aussi un message ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu ?

Ça a suivi ce cheminement. Je pense que quand j'ai commencé mon tout premier album, j'avais une voix qui était différente. J'étais beaucoup plus jeune. Ma voix était beaucoup plus jeune aussi et il y avait cette espèce de discrétion. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est l'évolution au cours d'une vie, c'est aussi de se positionner dans sa vie.

"Je suis toujours quelqu'un de discret, mais je crois qu'avec les années, j'ai de plus en plus pris ma place, su prendre ma place et voulu prendre ma place." Émilie Simon à franceinfo

Vous avez un côté laborantin, artisan du son. Est-ce le processus de création obligatoire de vos chansons ?

Mais j'adore ! C'est de l'alchimie. Ce sont comme des potions magiques. Parfois, les morceaux arrivent comme ça. C'est une opération magique. Il y a des morceaux comme ça comme Lily's Witch qui sont nés dans une nuit. Même en voulant retoucher ces morceaux, je sentais bien qu'il ne le fallait pas, qu'ils étaient venus tels quels, mais la plupart du temps, c'est quand même un processus qui peut être très long. Oui, c'est un petit peu d'alchimie.

Les étoiles peuvent être filantes, ce n'est pas du tout votre cas. Ça fait quand même plus de 20 ans que vous nous accompagnez. Ça vous touche ça justement d'être là, de pouvoir nous proposer des choses, d'être suivie ?

Ça me touche énormément. C'est vrai qu'en ayant pris beaucoup de temps d'écriture, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui m'attendaient vraiment, pour qui ça comptait vraiment. J'ai une vraie communauté sur les réseaux sociaux, sur mon Discord. J'ai des fans vraiment que j'adore, j'ai un public que j'adore. Quand je les rencontre, c'est souvent en concert et je sais qu'on est sur la même longueur d'onde.

"Avec mon public, on parle le même langage et on connecte sur les mêmes choses. C'est très vrai et ça me touche beaucoup parce que je sens que les choses circulent et que c'est beau." Émilie Simon à franceinfo

Comment appréhendez-vous la scène ? Vous serez le 22 avril prochain au Trianon avant une tournée.

C'est un moment de fête. Alors j'ai énormément aussi de stress, de trac, ça vient avec, bien sûr, mais pour moi, c'est une joie de venir jouer Polaris. Ce sont des morceaux que j'ai portés en moi tellement longtemps et qui veulent dire tellement pour moi. Les exprimer sur scène, ce sont les seuls moments où on peut vraiment être dans cet échange spontané. C'est une fête pour moi.

On a le sentiment en écoutant cet album qu'une personne est avec vous. Ça permet aussi de garder justement ceux qui vous manquent dans le monde des vivants ?

J'ai une perception de ça très personnelle qui est que les gens ne disparaissent pas vraiment. Après, il y a des portails, des choses qui existent entre les différentes dimensions et... L'amour quand il est là, il ne s'en va jamais. Il change de forme, simplement physiquement, mais ça, c'est ma croyance !

Crystal et Celestial sont des titres qui nous transportent et nous sortent de notre routine. J'ai l'impression que vous renaissez. C'est aussi ça la force de l'écriture ?

Oui, ça permet déjà d'exprimer beaucoup de choses qui ont besoin d'être exprimées et aussi de transformer. Et c'est souvent ça qui est beau, c'est comment prendre de la douleur et la transformer en espoir, comment prendre de la peine et la transformer en amour. Et c'est cette transformation qui est importante puisqu'on ne peut pas rester bloqué dans quelque chose de sombre, de nocif ou de toxique. Et ça, ça arrive à tout le monde, bien sûr, et c'est humain, ça fait partie de nous. Cette transformation, c'est vrai que l'art en général permet de faire ça.