Jean-Michel Cohen : "J'ai manqué d'être égorgé, je n'ai plus peur de rien"

Jean-Michel Cohen le 23 mars 2017 (ARNAUD DUMONTIER / MAXPPP)

Célèbre diététicien, le Dr Jean-Michel Cohen a publié aux éditions First un guide Mieux Manger pour les Nuls. "Il s'agissait de fabriquer une bible de la nutrition, où on va à un moment donné rechercher quelque chose, et essayer de l'utiliser par la suite au moment où on va s'alimenter."

Dans cet ouvrage, il donne les bases solides de la nutrition : "La première étape est de savoir ce que sont les aliments. Puis de savoir comment on va les distribuer dans la journée. Et la troisième étape, c'est de dire que dans toute l'alimentation, si vous oubliez le plaisir, vous êtes condamnés à vivre tristes devant votre assiette, ce qui ne correspond pas à la vraie vie."

Amour, dépression et nutrition

La nutrition, une vocation qui lui vient de son enfance. "Ma mère me manifestait son amour à travers sa façon de m'alimenter. A mon premier chagrin d'amour, j'ai accusé mon sur-poids d'être responsable de la rupture, et j'ai commencé mon premier régime."

Né à Alger, Jean-Michel Cohen arrive en France dans des conditions difficiles. "C'était la guerre d'indépendance, et par peur qu'on soit tués, on est partis. Cela a été dur de changer de pays, ma mère a fait une dépression en arrivant en France, ce qui l'a rendue obèse. D'ailleurs, elle s'est fait arnaquer par tous les charlatans nutritionnistes de Paris."

C'est peut-être ce qui m'a poussé à faire ce métier. Il y avait un amour incroyable entre ma mère et moi. Quand je l'ai amenée à l’hôpital pour son dernier examen, il y avait un silence dans la voiture, et elle me dit 'Tu es la personne que j'ai le plus aimée au monde'. Jean-Michel Cohen à franceinfo

Un mental de combattant

Que ce soit face à ses opposants, ou dans les procès qu'il a pu avoir, il n'a jamais reculé. "Ah mais je suis obligé ! Quand on manque d'être égorgé, qu'on est sauvé à la dernière minute par les militaires français alors que c'était notre tour, que je vois les cadavres des gens, les carotides ouvertes... Je suis un combattant parce que je n'ai plus peur de rien."

Pourtant, il a déjà été menacé à plusieurs reprises. "On me menace de procédures, assez classiquement, de l'Ordre des médecins... Jusqu'à présent, je n'en ai perdu qu'une, et encore pour des raisons factieuses. En vieillissant, je deviens un peu plus sage et moins colérique. J'avais une fonction, c'était de dénoncer ! Je l'ai fait pendant de nombreuses années, je suis un peu plus relativiste aujourd'hui. "

Le problème dans notre pays c'est qu'on est souvent menacés par des systèmes archaïques. Si vous allez contre l'ordre établi, c'est un vrai combat, et beaucoup sont assez lâches là-dessus. Jean-Michel Cohen à franceinfo

Mieux manger pour les nuls, c'est le titre du nouvel ouvrage de Jean-Michel Cohen, aux éditions First.