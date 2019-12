30 ans du "Grand Bleu" : Eric Serra, compositeur de musiques de film, nous parle de son "plus beau succès"

Eric Serra en mars 2019. (FRED HASLIN / MAXPPP)

En 1988, Le Grand Bleu de Luc Besson, avec sa musique majestueuse composée par Éric Serra, sortait au cinéma. Pour célébrer les trente ans du film, deux représentations d'un ciné-concert ont eu lieu à guichets fermés à La Seine Musicale en 2018. Une tournée va maintenant avoir lieu en mars 2020 en France, en Belgique et en Suisse. A chaque représentation, le film sera projeté sur un grand écran et Éric Serra et ses musiciens, positionnés sous l'écran, joueront la musique en direct et de façon synchronisée avec les images.

C'est mon plus beau succès mais pas ma plus belle aventure Eric Serra à franceinfo

Le Grand Bleu a changé la vie d'Eric Serra. La bande-originale qu'il a composée pour le film a remporté le César de la meilleure musique de film, une Victoire de la musique et a été vendue à trois millions d’exemplaires. S'il s'agit évidemment du plus beau succès d'Éric Serra, lui ne le considère pas comme sa "plus belle aventure". Le Grand Bleu "n'a pas plus d’importance pour moi que Subway, Léon, GoldenEye, ou Le Cinquième élément", explique le compositeur, âgé de 60 ans.

Un compositeur plus émotionnel que conceptuel

Avant de composer la musique du Grand Bleu, Éric Serra avait été initié à la plongée sous-marine par Jacques Mayol. "Je sais que ça a eu une influence énorme sur la musique du Grand Bleu parce que j’ai ressenti à ce moment-là des sensations tellement fortes et uniques qu'il est évident qu’elles m'ont influencé", relate Éric Serra. Le compositeur se dit d'ailleurs plus "émotionnel" que conceptuel : "Je regarde les images et puis je compose ce que j’ai envie d’entendre avec ce que je ressens".

Une amitié de plus de quarante ans avec Luc Besson

Compositeur attitré de Luc Besson, Éric Serra a rencontré le réalisateur alors qu'ils avaient tous deux 18 ans. "J’enregistrais dans un studio en tant que guitariste pour un album de chansons de Pierre Jolivet. Luc et Pierre étaient en train d’écrire ce qui allait devenir le premier long métrage de Luc et c’est à cette occasion qu’on s’est rencontrés. Quelques mois après, Luc m’a demandé d’écrire la musique de son premier court-métrage".

Depuis, les deux hommes ne se sont pas lâchés et leurs liens n'ont fait que se resserrer. "D’avoir travaillé aussi longtemps ensemble, d’avoir démarré ensemble, d’avoir connu les succès qu’on a connus ensemble, ça fait que Luc Besson, Jean Reno et moi on se considère comme trois frères plus que comme des amis", résume Éric Serra.

Éric Serra travaille actuellement à la composition d'un album sur le thème de l’aventure humaine dans l’espace.